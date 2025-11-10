"Ворог виконує швидкі маневри": ЗС РФ намагаються хитрощами взяти Покровськ у кільце, — Сирський

Покровськ став центром масштабної російської наступальної операції — противник концентрує великі сили, щоб прорвати українську оборону і взяти місто в оточення. Українські підрозділи, за словами командування, міцно тримають важливий логістичний плацдарм попри надзвичайно напружену ситуацію.

Про це в коментарі виданню The New York Post розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, підкресливши, що саме покровський напрямок нині є пріоритетним для дій супротивника.

За словами Сирського, Москва проводить у районі Покровська стратегічну наступальну операцію: ворог зосередив там значні підрозділи й техніку, створюючи чисельну перевагу задля прориву української лінії оборони. Місто, яке до повномасштабного вторгнення налічувало близько 60 тисяч мешканців, стало епіцентром нового наступу на Донеччині — контроль над ним відкриває шляхи до ключових ліній постачання.

Командувач повідомив, що в напрямку Покровська перекинуто приблизно 150 тисяч військовослужбовців із наявних угруповань, а також залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти. За його оцінкою, мета противника — оточити місто з півночі, півдня та сходу, відрізати комунікації й витіснити залишки мирного населення.

Відео дня

Сирський різко відкинув наративи російської пропаганди про нібито "падіння" Покровська. Він нагадав, що після вересневої контратаки українські підрозділи завдали окупантам важких втрат — які, за його словами, сягали близько 13 тисяч осіб — і звільнили понад 165 квадратних миль території, тож карти та заяви ворога не відображають реального становища на фронті.

"Вони показують ці райони на своїх картах ніби під контролем — це не відповідає дійсності", — зазначив головнокомандувач.

Українські захисники протягом місяців зміцнювали оборону навколо населених пунктів біля Покровська, облаштовуючи фортифікації, що знижують ефективність ворожої бронетехніки. Сирський наголосив: оборона в міській забудові суттєво ускладнює просування масових штурмових угруповань, тому супротивник змушений діяти іншими, більш витратними на ресурс способами.

Крім масованого наступу, ворог активізує диверсійні дії в тилу та веде інформаційну війну, намагаючись підірвати мораль і посіяти сумніви всередині країни й за кордоном.

"Там тривають битви та вирують бої. Ворог постійно виконує швидкі маневри", — констатував Сирський, описуючи динамічність бойових дій на покровському напрямку.

З метою збереження переваги Київ широко використовує безпілотні платформи для ураження ворожих командних пунктів, операторів та майданчиків запуску дронів. Командувач підкреслив, що для ефективної роботи потрібні якісна розвідка та далекобійні високоточні боєприпаси: "Наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані… тому важливість ракет зростає".

Одночасно тривають інтенсивні заходи з підготовки особового складу: шеститижневі навчальні табори, експрес-курси з радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і надання першої медичної допомоги, а також практичні польові заняття з навчальними безпілотниками — усе це спрямовано на підвищення готовності підрозділів, які тримають покровський фронт.

Сирський також звернувся до світу з проханням про додаткові поставки ракет різної дальності, потужних систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, аби зменшити нічний потік ворожих дронів і удари по критичній інфраструктурі — електростанціях, мостах і заводах. За його словами, це — найвищий пріоритет для збереження обороноздатності в районі Покровська.

Попри значні людські й матеріальні ресурси, які противник вкидає в операцію, а також інформаційний тиск Кремля, Сирський констатує: сила і наполегливість українських військ примусили ворога платити "криваву ціну" й фактично змінили темп війни в цьому регіоні.

Нагадаємо, що, за словами засновника підрозділу "KRAKEN" Костянтина Немічева, російські війська знову перетнули державний кордон України на Харківщині в районі Бологівки

Раніше керівник військової адміністрації у Мирнограді Юрій Третяк повідомив, що ЗС РФ намагаються просунутися у місто з боку Покровська, проте українські підрозділи не дозволяють їм закріпитися. Ворог утримує позиції на південному сході Мирнограда понад рік, а спроби прориву залишаються безрезультатними.