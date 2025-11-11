На легковых авто и мотоциклах: в сети показали кадры, как россияне заезжали в Покровск (видео)

Вечером 10 ноября в сети показали кадры, как российские военные заходят в Покровск на легкой автомобильной технике, багги и мотоциклах. Утверждается, что враг заходит в город с направления оккупированного Донецка.

Россияне воспользовались неблагоприятными погодными условиями — густым туманом — и целыми группами заехали на территорию Покровска. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Враг пользуется туманом и лезет в город пачками — на мотоциклах, корягах и всяком металлическом хламе", — рассказывают в пабликах.

В сети также показали кадры, как произошло вхождение российских военных в город. Точная дата записи видеороликов неизвестна.

Как утверждают в местных каналах, враг пытается двигаться в направлении М-30. Военные пока официально не подтверждали эти данные.

Россияне в Покровске двигались в направлении М-30

Захват Покровска: что известно о ситуации в городе

Ситуация в Покровске остается сложной. 10 ноября в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что российские военные пытаются закрепиться в многоэтажных домах в городе, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот.

Відео дня

Силы обороны продолжают ликвидировать войска противника в северной части Покровска. В то же время самые сложные бои сейчас происходят на территории промышленной зоны.

ВС РФ также пытаются сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах с целью дальнейшего продвижения на северо-запад от Покровска, в сторону от населенного пункта Гришино. Вместе с тем враг наращивает количество штурмовых действий в Покровске, утверждают военные.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 10 ноября в комментарии The New York Post рассказал, что россияне пытаются хитростью взять Покровск в кольцо, выполняя быстрые маневры. Россияне концентрируют большие силы, чтобы окружить город, отметил Сырский.

Напомним, руководитель городской военной администрации Юрий Третьяк 10 ноября в комментарии "Суспільному" рассказал об угрозе прорыва в Мирноград из Покровска.

Также американский Институт изучения войны информировал, что россияне пытаются минометами и беспилотниками обрезать логистику под Покровском.