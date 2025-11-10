Враг хочет закрепиться в многоэтажках: в ДШВ рассказали о планах россиян в Покровске

Украинские военные продолжают выполнять задачи по зачистке Покровска от российских оккупантов. Наиболее интенсивные бои продолжаются на территории промзоны. Россияне стремятся занять многоэтажки в городе, чтобы использовать их в качестве господствующих высот.

Наиболее активные бои продолжаются на севере города. При этом, пути просачивания противника в этот район находятся под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Там отметили, что за прошедшую неделю россияне увеличили количество атак на позиции подразделений корпуса на 20%.

Важно

Отбиваться или отойти, пока еще можно: 5 нюансов плана Сырского по обороне Покровска и Мирнограда

Десантники назвали потери врага за прошедшую неделю Так, украинские военные ликвидировали 236 россиян, еще 136 — ранены. Кроме того, был поражен 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники.

Планы оккупантов в Покровске

При этом оккупанты пытаются сконцентрироваться на продвижении в других районах города, а также на западных окраинах Покровска, чтобы в дальнейшем атаковать в сторону населенного пункта Гришино на северо-запад от Покровска.

Відео дня

В ДШВ отметили, что сейчас логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи, а для сдерживания врага там была обустроена многополосная система обороны.

Ситуация в Мирнограде

В то же время в дальнейшем продолжается оборонительная операция Мирнограда — туда подразделения РФ давят с юго-востока. Сейчас Силы обороны Украины уничтожают врага на подступах к городу, не позволяя ему просочиться туда, говорится в сообщении.

Кроме того, в 7-м корпусе подчеркнули, что логистика подразделений, которые обороняют Мирноград, обеспечивается, а пополнение запасов пищевых продуктов и боекомплекта проводится вовремя.

Напомним, в Мирноградской МВА предупредили, что в последнее время враг лезет в город из соседнего Покровска, где идут бои в городской застройке. Кроме того, он сообщил, что гуманитарную помощь доставить по дорогам, которые есть, нельзя.

Фокус сообщал, что ISW в своем новом отчете сообщили, что россияне с 9 ноября не продвинулись на новые позиции в Покровске, но заводят новые подразделения, задача которых — перерезать украинскую логистику на Мирноград