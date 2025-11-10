Отбиваться или отойти, пока еще можно: 5 нюансов плана Сырского по обороне Покровска и Мирнограда

Исходя из ОТКРЫТОГО заявления генерала Сырского, его решение "проблемы Покровска" заключается в том, чтобы ликвидировать северо-восточную "клешню" (грубо и проще говоря — отбросить 51-ю ОВА противника ЗА реку Казенный Торец, по крайней мере в направлении Сухецкое — Разино и Сухецкое — Федоровка).

При этом, предполагается ОДНОВРЕМЕННО удержать северную часть города Покровска и по возможности выбить противника из так называемой "промзоны" (территория 9-го пожарно-спасательного отряда, ул. Нахимова и т.д.).

В принципе, вполне логичное решение. Но, как всегда, есть нюансы...

Нюанс первый

В районе Разино противник УЖЕ успел обустроить мощный район обороны. И продолжает там "рыть". Это означает, что "отдавать" свой плацдарм на Казеном Торце 51-я ОВА противника, очевидно, не будет спешить.

Нюанс второй

По направлениям на Красный Лиман и на Затишок (бывшее Суворово) противник почти в непрерывном режиме передвигает усиление (в сторону шахты "Краснолиманская" и в самом Красном Лимане постоянно фиксируется перемещение малых и немалых пехотных групп противника). Это явно свидетельствует, о существовании намерения таки прорваться в сторону Гришино и в северо-восточную окраину Мирнограда.

Нюанс третий

Тот факт, что 7-му корпусу ДШВ удалось в основном "зачистить" южную часть Родинского (там осталось пара спрятавшихся по подвалам малых, по 2-3 человека, групп, главным образом ближе к местному стадиону), вовсе не означает, что 51-я ОВА противника оставит свои атаки в сторону Гришино и перейдет к обороне.

Очевидно, командование 51-й ОВА противника приложит максимальные усилия, чтобы удержать район Затишок — Федоровка — Разино — Красный Лиман. Размер этого плацдарма — 7.1 х 4.7 км. Там фиксируются подразделения по крайней мере 4-х российских бригад (110-й, 114-й, 39-й и 1-й омсбр). Как их всех оттуда выбить силами всего 2-х украинских бригад, видимо, известно только самому генералу Сырскому...

Нюанс четвертый

Очевидно, командование 2-й ОВА противника перенесло свои главные усилия с левого фланга своей полосы в центр и на правый фланг (полоса 27-й мсд), то есть в направлении на сам город. Сам Покровск сейчас представляет собой сплошную "серую зону" с перемешанными боевыми порядками обеих сторон, которые надежно закрепились главными силами только в северной и южной окраинах города соответственно. Россияне — в районах Леонтовичи, Роза, Шахтерский, ВСУ — ул. Кошевого, Тюленина, Кармелюка. Борьба продолжается за господствующие высоты и ключевые пункты города (включая многоэтажные дома и центральную его часть).

Но тот факт, что 2-я ОВА противника "костьми ляжет", а Покровскую "промзону" не отдаст — очевиден.

Несколько лишних групп высокомотивированных и хорошо подготовленных бойцов ССО и подразделений специального назначения ГУР МОУ, в этом смысле, кардинально ситуацию не изменят. Они не космодесантники в терминаторской броне, им, так же как и бойцам из состава бригад 7-го корпуса ДШВ, нужны МТО и поддержка. Тем более, что объем боевых задач, которые они могут решать "за раз", явно достаточно ограничен.

И последний нюанс

По направлению Русин Яр — Новопавловка, атаки российской морской пехоты при поддержке 8-й ОВА противника (так же как и в направлении Владимировка — Шахово) не прекращаются. Это означает, что стремление украинского командования ликвидировать полностью плацдарм 51-й ОВА на реке Казенный Торец после почти полной ликвидации ее Добропольского вклинения вообще, скажем так, будет крайне трудно реализовать на практике...

Подытожим

На данный момент в Мирнограде подразделения двух бригад украинского 7-го корпуса ДШВ достаточно успешно обороняются.

Но ситуация в Покровске (фактически, за их спиной и правым флангом) складывается крайне тяжелая. Соответственно, у этих бригад остался крайне небольшой "коридор" для МТО и маневра (в том числе — отхода). На данный момент, исправить ее командование 7-го корпуса ДШВ самостоятельно и даже "с помощью старших начальников", очевидно, не может. Разве что может значительным напряжением сил не допускать ее дальнейшего ухудшения.

Поэтому, с точки зрения тактической целесообразности, дальнейшая оборона Мирнограда (или по крайней мере его южной части) в таких условиях выглядит довольно спорно. Сокращение площади охваченных с флангов участков обороны в Мирнограде явно позволило бы частично исправить ситуацию путем перемещения подразделений этих двух бригад именно к фланговым участкам в районе Покровска и Родинского (Красного Лимана).

Но подчеркну, это исключительно моя личная, крайне дилетантская и субъективная точка зрения. Я никоим образом не желаю никому и ничего указывать или хотя бы "ставить под сомнение" решения каких-то командных инстанций. Тем более, что они имеют куда больший объем РЕАЛЬНОЙ информации по ситуации непосредственно с места событий, чем я, который базирует свои выводы и оценки исключительно на сообщениях из открытых источников.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно