Удержание Покровска и Мирнограда становится иллюзорным: готовят ли ВСУ сюрприз

Обзор. Сегодня снова Покровское направление (включая Добропольское).

Общая ситуация

Командование группировки войск (ГВ) противника "Центр" продолжает попытки полного вытеснения подразделений Вооруженных сил Украины из Мирнограда и Покровска, сосредотачивая усилия в центральных и западных районах Покровска, на юго-западе и северо-востоке города, а также в направлении Мирнограда.

Для этой цели противник использует основные силы как минимум двух своих общевойсковых армий (ОВА) — 2-й и 51-й ОВА, а также часть сил 41-й ОВА и ряд подразделений из состава собственной морской пехоты.

В свою очередь, Вооруженные силы Украины продолжают активные контратаки в полосе 51-й армии противника, чтобы ликвидировать ее плацдарм к западу от реки Казенный Торец, ведут оборонительные бои в северной части Покровска, центральной и западной частях Мирнограда.

Бои достаточно упорные, кварталы Покровска и Мирнограда, а также ряд поселков на их окраинах, а также отдельные позиции и рубежи постоянно переходят "из рук в руки". В результате на многих участках боевые порядки сторон в тактической зоне перемешаны, а малые пехотные группы с обеих сторон вынуждены вести боевые действия "в окружении", без флангового взаимодействия, изолированно от основных сил.

В таких условиях материально-техническое обеспечение (МТО), маневр силами и средствами, а также боевое управление войсками в тактической зоне для обеих сторон чрезвычайно сложны. Обе стороны активно используют тактические и оперативно-тактические БПЛА на этом направлении, в некоторых местах ведут упорные контрбатарейные действия, активно применяют артиллерию и минометы. Несмотря на это, обе стороны время от времени используют танки и бронированные боевые машины (ББМ), проводят активное минирование (включая дистанционное), а также изредка применяют тактическую авиацию.

Перспективы

Как по мне, они, мягко говоря, "не очень позитивные".

Да, противник несет очень значительные потери. Очевидно, что бригады его 51-й ОВА по большей части истощены (иначе оперативный резерв в виде российской морской пехоты, которая изначально была предназначена для совсем другого направления, не появился бы в ее полосе). Но он упорно продолжает атаковать/штурмовать, постоянно перебрасывая подкрепления своим передовым подразделениям. И благодаря этому он имеет значительное преимущество в количестве боеспособной пехоты, которое успешно реализует.

Очевидно, что в настоящее время ВСУ не могут вытеснить 51-ю ОВА противника с ее плацдарма западнее Казенного Торца в соответствии с планом, которым некоторое время назад генерал Сырский публично с нами поделился. А это значит, что она сохраняет возможность не только удерживать фланг окружения всего района обороны ВСУ вокруг Мирнограда и Покровска, но и продвигаться, в переносном смысле, "за их спины".

Вместе с наступлением 2-й ОВА и части сил 41-й ОВА врага непосредственно в самом Покровске, к западу и северо-западу от него, это делает дальнейшие перспективы обороны Вооруженных сил Украины в районе Покровска и Мирнограда очень, скажем так, иллюзорными.

Оба города, очевидно, Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить. Если, конечно, не будет реализовано ДРУГОЕ решение, существование которого я вполне допускаю и которое, видимо, уже подготовлено украинским командованием.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

