"Ни зайти, ни заехать": раненые в Покровске могут ждать эвакуации 50 дней, — медик

Военный медик из Николаева Виктор с позывным "Вицик" рассказал, что эвакуационным группам приходится выходить из машины еще за 30 километров до Покровска. По его словам, в 90% случаев группы не доходят, а бойцы пытаются добраться до помощи самостоятельно даже несмотря на ранения.

"Покровск — это место, куда сейчас практически невозможно ни зайти, ни заехать. Внутри города задачи можно выполнять неизвестно сколько дней, но выйти оттуда очень тяжело. Уже в 30 км от города ты выходишь из авто и идешь пешком. Дойдешь — не дойдешь, гарантий нет, но задачу надо выполнять. Все это понимают — и все равно идут..." — пояснил "Вицик" в интервью УНИАН от 28 ноября.

Он раскритиковал публикации в СМИ и соцсетях о якобы окружении или падении Покровска.

"Мы слишком быстро готовы "отказаться" от города, просто увидев громкий фейковый заголовок, и этим как бы отказываемся от людей, которые там остались. А они — наши. Мне за это очень обидно..." — поделился медик.

Он рассказал, что погибших и раненых вывозят на машинах в болоте и крови. Эвакуация происходит "очень тяжело". Ближе, чем в 30 километрах от города, техника не проходит. Медикам приходится брать тачку, НРК (наземный роботизированный комплекс) и идти пешком.

"Это может быть и 13 километров. А потом мы ползем с ранеными, тянем их на себе сквозь открытые посадки, где деревья едва достают до пояса. Каждый метр — как отдельная маленькая битва. Эвакуация на Покровском направлении — сложная и опасная", — подчеркнул "Вицик".

Он пояснил, что эвакуация состоит из нескольких этапов. Сначала получают данные о раненых, затем оперативно планируют маршрут к этой точке, и группа отправляется. Машину подтягивают максимально близко, насколько позволяет ситуация, дальше медики двигаются пешком. Добравшись до раненого, его забирают и тащат к более безопасному месту, где можно оказать первую помощь. Далее происходит транспортировка к авто собственными силами или с помощью соседних эвакуационных групп из НРК. После этого боец попадает на медэвак, оттуда — на стабилизационный пункт, и в же в финале — на третий уровень помощи.

"Но никто никогда не знает, состоится ли эвакуация вовремя. В Покровске ребята могут оставаться ранеными по 50 дней. Если ранены ноги и турникеты наложить не удалось — это потенциальный "двухсотый". Дальше — как повезет: заберут или не заберут", — отметил военный медик.

По его словам, раненые часто выходят самостоятельно даже несмотря на тяжелое состояние, в этом им помогают собратья. "Вицик" был свидетелем истории, когда военный четыре дня полз за помощью после прилета КАБ и преодолел километр самостоятельно. Сам медик как-то провел несколько дней в землянке, где раненые ждали эвакуации пять дней. В соседней яме защитник пролежал 10 дней без ног, и его сердце в конце концов не выдержало. Побратимы, которые оставались с ним, были вынуждены спать рядом с телом.

"Опасно и для медиков: они могут идти за "трехсотым" и не дойти — их убивают. Тогда отправляется следующая группа..." — подчеркнул Виктор.

Он объяснил, что эвакуация начинается с рассветом и продолжается до первых сумерек, с наступлением темноты движение прекращается. Все должны прятаться в укрытиях, потому что выход ночью без специального снаряжения почти гарантированно будет иметь фатальные последствия. Двигаться в темноте могут только отдельные подразделения, обеспеченные защитными халатами от тепловизоров.

"Откровенно говоря, в 90% случаев эвакгруппа не доходит. Над головой постоянно что-то летает, и каждый шаг — это риск. Я всегда держусь за те 10%, когда иду за ранеными. Потому что знаю: я должен вытащить ребят, должен успеть", — добавил "Вицик".

