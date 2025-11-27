Северск трижды атаковали волны мотоциклистов: последствия скоростных штурмов ВС РФ (карта)

Российские войска на Северском направлении в Донецкой области продолжают интенсивные штурмы позиций украинской армии, несмотря на большие потери. По словам украинских военных, противник организовывает накаты с целью закрепиться в южной части города.

Спикер 11-го армейского корпуса подполковник Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона рассказал, что на Северском направлении активизировались боевые действия со стороны Вооруженных сил РФ.

Противник активно штурмует с применением мототехники. К примеру, 26 ноября противник попытлася штурмовать на шести мотоциклах, а 19 числа зафиксированы три волны подобных атак.

Запорожец отметил, что российские подразделения пытаются выйти к южной части Северска, используя логистический маршрут из Верхнекаменского. Однако все последние попытки оказались безуспешными — украинские защитники уничтожили наступающие группы вместе с техникой.

"Противник пытается использовать логистический путь, который ведет из населенного пункта Верхнекаменское, чтобы добраться до южной части города и по возможности закрепиться. Последние попытки потерпели неудачу, личный состав врага вместе с техникой были уничтожены. Характерно то, что после 19 числа противник фактически, минуя трупы своих военнослужащих, по тому же маршруту продолжает выдвигаться и штурмовать наши позиции", — рассказал Запорожец.

Такие действия российских войск, добавил подполковник, свидетельствует о неизменности политических и военных целей Кремля. По его словам, главная задача противника — закрепиться на окраинах и начать бои внутри населенного пункта. Таким образом россияне наращивают давление на позиции ВСУ, увеличивая интенсивность штурмовых действий в этом секторе фронта.

Динамика боев на Северском направлении

Аналитики информационного ресурса DeepState с 25 ноября сообщают о все более частом появлении российских солдат на восточных окраинах и в южной части Северска Донецкой области. По их данным, российская армия применяет широкий набор тактик давления на позиции украинских защитников: механизированные колонны, мототехника, а также "практически бесконечное количество" пехотных групп.

Наступление РФ - карта боевых действий на Северском направлении. 26 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Согласно картографическим данным противник нанес удар в сторону Северска со стороны Верхнекаменского 23 ноября, при этом часть населенного пункта сразу была обозначена в виде "серой зоны".

В DeepState обратили внимание на проблему достоверности информации по участку фронта от Дроновки до Роздоловки, где сообщения смежных подразделений нередко расходятся. Осинтеры отмечают, что россияне нашли слабые места в обороне и активно пытаются развивать успех, что, как правило, приводит к тяжелым последствиям.

Напомним по информации украинского военного с позывным "Мучной" от 26 ноября, российские войска расширили серую зону в Северске и начинали обустраивать опорные точки в жилой застройке. Противник использует дроны, ведет стрелковые бои, делает вылазки и оказывает таким образом давление на северо-востоке и юго-востоке.