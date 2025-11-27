Сіверськ тричі атакували хвилі мотоциклістів: наслідки швидкісних штурмів ЗС РФ (карта)

Російські війська на Сіверському напрямку в Донецькій області продовжують інтенсивні штурми позицій української армії попри великі втрати. За словами українських військових, противник організовує накати з метою закріпитися в південній частині міста.

Спікер 11-го армійського корпусу підполковник Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону розповів, що на Сіверському напрямку активізувалися бойові дії з боку Збройних сил РФ.

Противник активно штурмує із застосуванням мототехніки. Наприклад, 26 листопада противник спробував штурмувати на шести мотоциклах, а 19 числа зафіксовано три хвилі подібних атак.

Запорожець зазначив, що російські підрозділи намагаються вийти до південної частини Сіверська, використовуючи логістичний маршрут із Верхньокам'янського. Однак усі останні спроби виявилися безуспішними — українські захисники знищили наступальні групи разом із технікою.

"Противник намагається використати логістичний шлях, який веде з населеного пункту Верхньокам'янське, щоб дістатися до південної частини міста і за можливості закріпитися. Останні спроби зазнали невдачі, особовий склад ворога разом із технікою було знищено. Характерним є те, що після 19 числа противник фактично, минаючи трупи своїх військовослужбовців, тим самим маршрутом продовжує висуватися і штурмувати наші позиції", — розповів Запорожець.

Такі дії російських військ, додав підполковник, свідчать про незмінність політичних і військових цілей Кремля. За його словами, головне завдання противника — закріпитися на околицях і почати бої всередині населеного пункту. Таким чином росіяни нарощують тиск на позиції ЗСУ, збільшуючи інтенсивність штурмових дій у цьому секторі фронту.

Динаміка боїв на Сіверському напрямку

Аналітики інформаційного ресурсу DeepState з 25 листопада повідомляють про дедалі частішу появу російських солдатів на східних околицях і в південній частині Сіверська Донецької області. За їхніми даними, російська армія застосовує широкий набір тактик тиску на позиції українських захисників: механізовані колони, мототехніка, а також "практично нескінченна кількість" піхотних груп.

Наступ РФ — карта бойових дій на Сіверському напрямку. 26 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Згідно з картографічними даними, противник завдав удару в бік Сіверська з боку Верхньокам'янського 23 листопада, водночас частину населеного пункту одразу було позначено у вигляді "сірої зони".

У DeepState звернули увагу на проблему вірогідності інформації по ділянці фронту від Дронівки до Роздолівки, де повідомлення суміжних підрозділів нерідко розходяться. Осінтери зазначають, що росіяни знайшли слабкі місця в обороні й активно намагаються розвивати успіх, що, як правило, призводить до тяжких наслідків.

Нагадаємо, за інформацією українського військового з позивним "Мучной" від 26 листопада, російські війська розширили сіру зону в Сіверську і починали облаштовувати опорні точки в житловій забудові. Противник використовує дрони, веде стрілецькі бої, робить вилазки і чинить у такий спосіб тиск на північному сході та південному сході.