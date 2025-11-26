Северск под ударом ВС РФ: россияне зашли в город и укрепляются, — военный (карта)

Российские войска расширили серую зону в Северске и начинают обустраивать опорные точки в жилой застройке, сообщил украинский военный. Враг использует дроны, ведет стрелковые бои, делает вылазки, давит на северо-востоке и юго-востоке. На карте боевых действий боец обозначил, до каких улиц добрались россияне. Между тем карта боев аналитиков DeepState и Генштаба ВСУ несколько отличается.

Подразделения ВС РФ пытаются вытеснить бойцов ВСУ "из каждого просвета", написал военный с позывным "Мучной" в Telegram-канале Muchnoy Jugend. "Серая полоса" все расширяется не в пользу украинских подразделений, пояснил он.

"Мучной" описал ситуацию в двух районах Северска, возле которого обострилась ситуация в течение последних 2-3 дней.

Северо-восточная часть Северска. Именно в этом районе солдаты ВС РФ начали делать опорные точки и применяют различные средства для продвижения — от дронов до движения малых штурмовых групп. Боец отметил, что украинцы держат, несмотря на давление противника.

"Там, где раньше враг мог проскальзывать мелкими группами, сейчас наши бойцы уже фиксируют опорные точки в жилых домах. На этих локациях замечена активная работа вражеских дронов, противник пытается выбить нас из каждой бреши", — говорится в сообщении.

Відео дня

Юго-восточная часть Северска. На этом фланге россияне устраивают вылазки на окраины и пытаются закрепиться. По словам "Мучного", по состоянию на сегодня вылазки ВС РФ "единичные, но постоянные", из-за чего россияне "заставляют держать каждый метр в напряжении".

По мнению бойца ВСУ, подразделения РФ ведут разведку боем, ищут слабые места, но пока им ничего не удается.

"Тем не менее оборона стоит, контроль за районом остается за нами, работа идет", — подытожил "Мучной".

На карте боев в Северске, опубликованной "Мучным", видим, что красная зона, контролируемая ВС РФ, прикасается к городу в трех условных точках. Первая точка — северо-восточные окраины в 600 м от улицы Восточной. Вторая — юго-восточные окраины на пересечении улиц Гоголя и Звездной. Третья — на полпути между двумя первыми: это жилой квартал с многоэтажками по улице Юбилейной. Между указанными точками — серая зона, в которой происходят боевые столкновения между ВСУ и ВС РФ.

Бои за Северск — ситуация по состоянию на 26 ноября, "Мучной" Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Бои за Северск — детали

На карте боевых действий аналитиков DeepState последние изменения линии боев в Северске состоялись 23-24 ноября. Еще 23 ноября город окружала серая зона, а красная находилась в нескольких километрах к востоку. 24 ноября фронт сместился: россияне прорвались на 5 км в сторону северо-восточных окраин, а зону боевых столкновений "залила" восточные окраины — с севера на юг.

Бои за Северск — ситуация по состоянию на 23-24 ноября, DeepState Фото: DeepState

В то же время карта Генштаба ВСУ, которая появилась утром 26 ноября, показывает несколько иную ситуацию. Согласно данным командования, красная зона, которую контролируют россияне, пока не приблизилась к окрестностям Северска. В отчете также указано, что за прошедшие сутки на Славянском направлении, к которому относят Северск, насчитали 11 штурмов ВС РФ.

Бои за Северск — ситуация по состоянию на 26 ноября, Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, об ухудшении ситуации в Северске 25 ноября сообщили аналитики DeepState. Указывается, что украинские военные замечают россиян на северных и восточных окраинах населенного пункта.

Напоминаем, 26 ноября стало известно о продвижении ВС РФ под Мирноградом, Покровском, Гуляйполем: на карте боев появились позиции, расположенные на 5-12 км вглубь серой зоны.