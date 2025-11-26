ВС РФ продвинулись возле Гуляйполя, Покровска, Мирнограда, оккупировали два села, — аналитики

Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Проминь под Мирноградом и Высокое (Красное) возле Гуляйполя, установили аналитики. На карте фронта линия боев местами сместилась на 1-2 км. Какие позиции оказались "на глубине" 5-12 км?

Днем 26 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и показали смещение красной зоны на отрезке фронта в Покровске, под Мирноградом и Гуляйполем. На других отрезках тысячекилометрового фронта на юге и востоке изменений не зафиксировали.

В заметке DeepState перечисляются шесть населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, в которых россияне или оккупировали новые населенные пункты, или просто подвинулись вперед.

Покровск-Мирноград. Аналитики сообщили, что ВС РФ заняли новые улицы в Покровске и оккупировали село на юго-восточной окраине — населенный пункт Проминь. Ориентировочное продвижение россиян: в Покровске — около 1 км, ближе к железнодорожному вокзалу в центре, у Мирнограда-Променя — почти на 2 км. Карта DeepState показывает, что серая зона, простреливаемая российскими войсками, заходит за северные окраины Покровска, но не соединяется с пятном, которое тянется от Родинского и Красного Лимана. Расстояние между этими зонами — около 1,2 м. Расстояние до самой дальней позиции под Мирноградом — 11 км до углубления рядом с Миролюбовкой, 13 км до Сухого Яра и Лисовки.

Наступление РФ — карта боев на линии Покровск, Мирноград, Луч, 26 ноября Фото: DeepState

Гуляйполе. На Гуляйпольском направлении ВС РФ оккупировали село Высокое (ранее — Красное) и продвинулись возле сел Затишье (на северо-востоке) и Марфополя (на юго-востоке). Ориентировочное продвижение россиян возле Высокого — почти на 2 км.

Еще накануне, 25 ноября, между краями оккупированной зоны было (Затишье-Марфополь) было около 4,3 км, показывала карта DeepState. Уже 26 ноября вход в "карман" возле Зеленого Гая — 3 км, а глубина — около 5 км. Кроме того, весь этот участок обозначен серым цветом и страдает от ударов ВС РФ.

Наступление РФ — карта боев на линии Гуляйполе, Красное, Марфополь, Зеленый Гай, 26 ноября Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит под Покровском и Запорожьем

Утром 26 ноября Генштаб ВСУ рассказал о количестве штурмов, которые провели ВС РФ за прошедшие сутки. Выяснилось, что на Покровском направлении насчитали 52 атак противника (на первом месте), а Гуляйпольском — 16 (на третьем). Командование не информировало о продвижении россиян в Покровске и о потере двух сел.

Отметим, 26 ноября аналитики DeepState рассказали о фиксации российских солдат в центре Покровска. По видео, опубликованным военными ВС РФ, провели геолокацию и установили, что противник двигался с севера на юг и рассматривал дома, которые уцелели после российских обстрелов. В заметке уточняется, что, вероятно, не стоит посылать украинских штурмовиков на центральные улицы Покровска, которые враг захватил под прикрытием дождя и тумана.

Напоминаем, днем 26 ноября командование Сил обороны Юга признало сложную ситуацию под Гуляйполем.