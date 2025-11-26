"Ситуация действительно сложная": в Силах обороны Юга рассказали о боях под Гуляйполем

В Силах обороны Юга подтвердили напряженную ситуацию возле Гуляйполя Запорожской области, но опровергли сообщения об окружении ВСУ на этом участке фронта. Также командование опровергло информацию о якобы "заградительных отрядах" для блокирования украинских подразделений.

О ситуации на Гуляйпольском направлении Силы обороны Юга Украины сообщили 26 ноября в Facebook. По словам командования, оккупанты активно ведут штурмовые действия и усиленно ведут обстрелы артиллерией и дронами-камикадзе.

За сутки 25 октября украинские военные зафиксировали более 30 российских штурмов, более 500 артобстрелов с использованием 2 100 боеприпасов, десять авиаударов, 250 сбросов с беспилотников и почти 2 000 дронов-камикадзе. При этом в командовании отметили, что россияне преувеличивают свои успехи на этом направлении и пытаются "разогнать среди украинцев панические настроения".

"Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону", — сказали в Силах обороны Юга.

Відео дня

По данным пресс-службы, ежедневно украинские защитники уничтожают на этом участке фронта по 250-300 оккупантов и более 50 единиц вооружения и техники. Только за 25 ноября были выведены из строя два танка ВС РФ, 15 артиллерийских систем и около 40 единиц авто- и мототехники.

В командовании объяснили, что принимают решение об обороне или отводе на более выгодные рубежи, учитывая ситуацию и наличие ресурсов, и напомнили, что оперативную и верифицированную информацию о реальном состоянии дел на передовой предоставляет Генеральный штаб ВСУ.

Гуляйполе на карте DeepState по состоянию на 25 ноября Фото: скриншот

Ситуация на Гуляйпольском направлении

20 ноября аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ оккупировали новое село возле Гуляйполя. Оккупация Веселого позволила россиянам приблизиться к северным окраинам города.

Командование Сил обороны Юга 21 ноября опровергло информацию об окружении подразделений ВСУ под Гуляйполем и рассказало, что украинским бойцам передают оружие и вывозят раненых.

В Telegram-канале, связанном с ВПК "Вагнер", 24 ноября писали, что оккупанты могли перебросить войска КНДР под Гуляйполе.