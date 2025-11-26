"Ситуация действительно сложная": в Силах обороны Юга рассказали о боях под Гуляйполем
В Силах обороны Юга подтвердили напряженную ситуацию возле Гуляйполя Запорожской области, но опровергли сообщения об окружении ВСУ на этом участке фронта. Также командование опровергло информацию о якобы "заградительных отрядах" для блокирования украинских подразделений.
О ситуации на Гуляйпольском направлении Силы обороны Юга Украины сообщили 26 ноября в Facebook. По словам командования, оккупанты активно ведут штурмовые действия и усиленно ведут обстрелы артиллерией и дронами-камикадзе.
За сутки 25 октября украинские военные зафиксировали более 30 российских штурмов, более 500 артобстрелов с использованием 2 100 боеприпасов, десять авиаударов, 250 сбросов с беспилотников и почти 2 000 дронов-камикадзе. При этом в командовании отметили, что россияне преувеличивают свои успехи на этом направлении и пытаются "разогнать среди украинцев панические настроения".
"Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону", — сказали в Силах обороны Юга.
По данным пресс-службы, ежедневно украинские защитники уничтожают на этом участке фронта по 250-300 оккупантов и более 50 единиц вооружения и техники. Только за 25 ноября были выведены из строя два танка ВС РФ, 15 артиллерийских систем и около 40 единиц авто- и мототехники.
В командовании объяснили, что принимают решение об обороне или отводе на более выгодные рубежи, учитывая ситуацию и наличие ресурсов, и напомнили, что оперативную и верифицированную информацию о реальном состоянии дел на передовой предоставляет Генеральный штаб ВСУ.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
20 ноября аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ оккупировали новое село возле Гуляйполя. Оккупация Веселого позволила россиянам приблизиться к северным окраинам города.
Командование Сил обороны Юга 21 ноября опровергло информацию об окружении подразделений ВСУ под Гуляйполем и рассказало, что украинским бойцам передают оружие и вывозят раненых.
В Telegram-канале, связанном с ВПК "Вагнер", 24 ноября писали, что оккупанты могли перебросить войска КНДР под Гуляйполе.