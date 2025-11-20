Россияне оккупировали новое село на подступах к Гуляйполю: прорвались на 5 км, — DeepState (карта)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации вытеснили украинцев из местности между селами Затишье и Веселое, установили аналитики. Враги приблизились к северо-восточным окраинам Гуляйполя, также есть угроза с юго-востока.

На карте боевых действий проекта DeepState появилась новая красная зона возле Гуляйполя, которая означает продвижение россиян, говорится в заметке аналитиков в Telegram-канале. ВС РФ оккупировали село Веселое Запорожской области. Кроме того, есть продвижение на дальнем отрезке фронта возле Боровой Харьковской области.

Россияне имеют продвижение в Веселом и возле Затишья, написали в канале DeepState утром 20 ноября. Карта показала, что россияне прорвались вперед на 5 км и оккупировали, ориентировочно, еще 17 кв. км украинской земли.

Бои под Гуляйполем — линия боев по состоянию на 20 ноября, DeepState

Изменения на указанном отрезке фронта возле Гуляйполя появились 17 ноября, свидетельствует карта проекта. Еще три дня назад россияне находились в полях восточнее Яблокового, 18 ноября появилась узкая серая зона от Яблокового до Затишья, а уже 19 ноября состоялась оккупация Веселого. Ориентировочно, до окраин Гуляйполя от линии бои на северо-востоке — около 3 км, а на юго-востоке (от Марфополя) — около 1,6 км.

Бои под Гуляйполем — линия боев по состоянию на 17 ноября, DeepState Фото: DeepState

Еще одна точка продвижения россиян — рядом с Боровской Андреевкой, написали аналитики. ВС РФ сумели подвинуть подразделения ВСУ на 3 км в районе города Боровое Харьковской области.

Бои под Гуляйполем — детали

Генштаб ВСУ утром 20 ноября рассказал о количестве штурмов ВС РФ на всех отрезках фронта. Выяснилось, что на Гуляйпольском направлении насчитали 11 российских штурмов. Командование подтвердило, что враг атакует населенные пункты, расположенные к северо-востоку от Гуляйполя — от Ровнополья, Зеленого Гая, Уютного и Зеленого. Тем временем Минобороны РФ отчиталось об оккупации Веселого — населенного пункта, едва заметного на карте Запорожской области площадью 0,5 кв. км.

Отметим, 19 ноября на портале "BBC Украина" проанализировали бои под Гуляйполем и объяснили, возможен ли прорыв россиян. Выяснилось, что в октябре происходили тяжелые бои на реке Янчур, в результате которых украинским подразделениям пришлось отойти. Отмечается, что россияне пытаются перерезать логистический путь, который в Гуляйполе ведет со стороны Покровского Днепропетровской области.

Об угрозе для Гуляйполя предупреждал французский OSINTер в октябре 2025 года. Аналитик обратил внимание на направление продвижения ВС РФ на административной границе между Днепропетровской и Запорожской областями и озвучил три возможных направления наступления РФ. Одно из самых опасных, по его мнению, — это продвижение россиян севернее Гуляйполя, поскольку враг тогда зайдет с тыла к фортификациям, которые построили ВСУ в течение четырех лет войны.

