Росіяни окупували нове село на підступах до Гуляйполя: прорвались на 5 км, — DeepState (карта)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації витіснили українців за місцевості між селами Затишшя та Веселе, встановили аналітики. Вороги наблизились до північно-східних околиць Гуляйполя, також є загроза з південного сходу.

На карті бойових дій проєкту DeepState з'явилась нова червона зона біля Гуляйполя, яка означає просування росіян, ідеться у дописі аналітиків в Telegram-каналі. ЗС РФ окупували село Веселе Запорізької області. Крім того, є просування на далекому відрізку фронту біля Борової Харківської області.

Росіяни мають просування у Веселому та біля Затишшя, написали у каналі DeepState зранку 20 листопада. Карта показала, що росіяни прорвались вперед на 5 км та окупували, орієнтовно, ще 17 кв. км української землі.

Бої під Гуляйполем - лінія боїв станом на 20 листопада, DeepState

Зміни на вказаному відтинку фронту біля Гуляйполя з'явились 17 листопада, свідчить карта проєкту. Ще три дні тому росіяни перебували у полях східніше Яблукового, 18 листопада з'явилась вузька сіра зона від Яблукового до Затишшя, а вже 19 листопада відбулась окупація Веселого. Орієнтовна до околиць Гуляйполя від лінії бої на північному сході — близько 3 км, а на південному сході (від Марфополя) — близько 1,6 км.

Бої під Гуляйполем - лінія боїв станом на 17 листопада, DeepState Фото: DeepState

Ще одна точка просування росіян — поруч з Борівською Андріївкою, написали аналітики. ЗС РФ зуміли посунути підрозділи ЗСУ на 3 км у районі міста борове Харківської області.

Бої під Гуляйполем — деталі

Генштаб ЗСУ зранку 20 листопада розповів про кількість штурмів ЗС РФ на усіх відтинках фронту. З'ясувалось, що на Гуляйпільському напрямку нарахували 11 російських штурмів. Командування підтвердило, що ворог атакує населені пункти, розташовані на північний схід від Гуляйполя — від Рівнопілля, Зеленого Гаю, Затишного та Зеленого. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про окупацію Веселого — населеного пункту, ледь помітного на карті Запорізької області. площею 0,5 кв. км.

Зазначимо, 19 листопада на порталі "BBC Україна" проаналізували бої під Гуляйполем та пояснили, чи можливий прорив росіян. З'ясувалось, що у жовтні відбувались важкі бої на річці Янчур, внаслідок яких українським підрозділам довелось відійти. Зауважується, що росіяни намагаються перерізати логістичний шлях, який у Гуляйполе веде з боку Покровського Дніпропетровської області.

Про загрозу для Гуляйполя попереджав французький OSINTер у жовтні 2025 року. Аналітик звернув увагу на напрямок просування ЗС РФ на адміністративній межі між Дніпропетровською та Запорізькою областями і озвучив три можливі напрямки наступу РФ. Один з найнебезпечніших, на його думку, — просування росіян північніше Гуляйполя, оскільки ворог тоді зайде з тилу до фортифікацій, які збудували ЗСУ протягом чотирьох років війни.

