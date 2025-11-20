У південній частині Сіверська зав'язалися запеклі бої: як триває оборона міста, — "Мучной"

Російські війська продовжують наступальні дії на Північному напрямку, істотно посиливши тиск на українську оборону. Напередодні німецький військовий оглядач Bild Юліан Рьопке повідомив про прорив однієї з найбільш укріплених ліній оборони ЗСУ і захоплення населених пунктів Виїмка та Івано-Дар'ївка. Українське командування і військова адміністрація не підтвердили прорив росіян.

Згідно з даними Рьопке, передові підрозділи РФ нібито увійшли в південну частину Сіверська і зайняли до 20% території міста. За його словами, щоб пройти 9 км, російським військам знадобилося 40 місяців бойових дій. Складну ситуацію в місті підтвердив український військовий із позивним "Мучной", при цьому спростовуючи заяви про прорив росіян у Сіверськ.

Прорив ЗС РФ під Сіверськом — деталі

Про складну ситуацію в місті розповіли й українські військові, зазначивши, що південний фланг оборони почав потроху "просідати". Однак бійці не підтверджують прориву російських підрозділів углиб міської межі. Ось як пише про ситуацію в місті український військовослужбовець із позивним "Мучной".

"Сіверський напрямок: у місті ситуація стає помітно важчою з кожним днем! Противник тисне на південну частину міста і працює хитро: невеликими групами заходить у двори, виставляє засідки, намагається перерізати нашим піхотним групам будь-які можливості для маневру і виходу на більш вигідні рубежі", — коментує ситуацію боєць.

За словами "Мучного", російські підрозділи використовують малі групи для потайного просування по дворах і щільній забудові, створюють засідки і намагаються перерізати можливості маневру української піхоти. Південні райони міста він описує як "лабіринт укриттів", де російська сторона нав'язує ближній бій.

Карта бойових дій у Сіверську Фото: Соцсети

Окрему загрозу становлять ударні FPV-дрони на оптоволокні. Противник активно застосовує їх проти приватного сектору і передових українських позицій, методично руйнуючи інфраструктуру оборони і "розчищаючи" можливі напрямки подальшого просування.

Водночас українські сили відповідають артилерійськими та мінометними ударами по скупченнях російських військ, траншеях і тимчасових укриттях. Бої одночасно тривають як на південному, так і на східному напрямках, де російська сторона також намагається розхитати оборону.

"Північний і північно-східний фланги поки що тримаються стабільно, тут противник не зміг нав'язати темп, проте за загальною динамікою видно, що тиск він намагатиметься збільшувати. Напрямок залишається одним із найбільш напружених!" — додав "Мучной".

Водночас аналітичний ресурс DeepState поки що лише підтвердив втрату Івано-Дар'ївки та не зафіксував захід військ РФ у сам Сіверськ, позначивши на карті цю ділянку "сірою зоною". А голова Сіверської МВА Олексій Воробйов спростував заяви про вхід російських сил у місто. За його словами, Сіверськ залишається під українським контролем, а повідомлення про закріплення російських підрозділів у межах міста не відповідають дійсності.

Дані про Сіверський напрямок станом на 19 листопада Фото: deepstatemap.live

Раніше український боєць із позивним "Мучной" повідомив, що ситуація на Мирноградському напрямку продовжує погіршуватися: місто перебуває під постійним тиском Збройних сил РФ, які активно застосовують важкі авіабомби.