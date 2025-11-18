"Близький контакт і хаос": "Мучной" розповів про запеклі бої в Мирнограді (карта)

Ситуація на Мирноградському напрямку продовжує погіршуватися: місто перебуває під постійним тиском Збройних сил РФ, які активно застосовують важкі авіабомби, розповів український військовий. Противник використовує керовані ФАБи по житлових мікрорайонах, створюючи проломи в забудові та намагаючись розширити свої маршрути для подальшого просування.

Російські підрозділи вже захопили кілька будинків на околицях Мирнограда і використовують їх як опорні точки для руху в бік мікрорайонів Молодіжного та Східного. Про запеклі бої в населеному пункті пише український військовослужбовець із позивним "Мучной".

За його словами, мета противника — розрізати місто і просунутися глибше в його структуру, перетворюючи житлові масиви на своєрідний "бетонний лабіринт".

Найскладніша обстановка зберігається на південному фланзі. Там зона бойового зіткнення перебуває в стані постійної зміни: практично весь район перетворено на "сіру зону". Російські сили діють малими штурмовими групами, регулярно змінюють маршрути та напрямки атаки, намагаючись збити ритм оборони ЗСУ.

"Рух противника постійний, вони сунуть невеликими групами, міняючи маршрути, щоб збити темп нашої оборони. Але там же вони й дохнуть пачками, бо закріпитися надійно так і не змогли — залітають, отримують по зубах, відкочуються, і знову пробують", — описує ситуацію "Мучной".

В умовах щільної багатоповерхової забудови російські штурмові групи використовують тактику прихованого переміщення: перебігають між під'їздами, займають тимчасові позиції, намагаються ловити моменти слабкості в обороні.

"Боротьба за місто жорстка, ближній контакт і хаос між багатоповерхівками… Проте наші козаки тримають район під постійним контролем. Розвідка не спить — прочищає подвір'я, відмічає пересування й одразу завдає по них точні удари дронами", — наголошує боєць.

"Мучной" опублікував карту лінії боїв у Мирнограді станом на 18 листопада. На карті вказано просування ЗС РФ на 800 м трасою Т-0504, що йде зі сходу на захід через центральну частину міста. Крім того, росіяни атакують на південному сході від вулиці Пугачова в бік закритого ТЦ АТБ.

Покровський напрямок — Мирноград на карті 18 листопада Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Покровський напрямок: що змінилося за минулу добу

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій російської армії в районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

Карта бойових дій на Покровському напрямку

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, загалом лінія бойового зіткнення на Покровському напрямку за минулу добу залишилася без змін. Більша частина в районі Покровська, Родинського, Червоного Лиману, а також території на південь від Мирнограда позначена як "сіра зона". Однак на східних околицях Мирнограда аналітики фіксують присутність сил противника.

Раніше український військовослужбовець із позивним "Мучной" повідомив, що Збройні сили РФ на Покровському напрямку "повільно, але впевнено" просуваються вперед. За його словами, місто поступово втрачає вагу як оборонний вузол, а для противника воно стало свого роду "прохідним коридором".