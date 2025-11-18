"Ближний контакт и хаос": "Мучной" рассказал об ожесточенных боях в Мирнограде (карта)

Ситуация на Мирноградском направлении продолжает ухудшаться: город находится под постоянным давлением Вооруженных сил РФ, которые активно применяют тяжелые авиабомбы, рассказал украинский военный. Противник использует управляемые ФАБы по жилым микрорайонам, создавая проломы в застройке и пытаясь расширить свои маршруты для дальнейшего продвижения.

Российские подразделения уже захватили несколько домов на окраинах Мирнограда и используют их как опорные точки для движения в сторону микрорайонов Молодежного и Восточного. Об ожесточенных боях в населенном пункте пишет украинский военнослужащий с позывным "Мучной".

По его словам, цель противника — разрезать город и продвинуться глубже в его структуру, превращая жилые массивы в своеобразный "бетонный лабиринт".

Наиболее сложная обстановка сохраняется на южном фланге. Там зона боевого соприкосновения находится в состоянии постоянного изменения: практически весь район превращен в "серую зону". Российские силы действуют малыми штурмовыми группами, регулярно меняют маршруты и направления атаки, стараясь сбить ритм обороны ВСУ.

"Движение противника постоянное, они движутся небольшими группами, меняя маршруты, чтобы сбить темп нашей обороны. Но там же они и дохнут пачками, потому что закрепиться надежно так и не смогли — залетают, получают по зубам, откатываются, и снова пробуют", — описывает ситуацию "Мучной".

В условиях плотной многоэтажной застройки российские штурмовые группы используют тактику скрытого перемещения: перебегают между подъездами, занимают временные позиции, пытаются ловить моменты слабости в обороне.

"Борьба за город жесткая, ближний контакт и хаос между многоэтажками… Однако наши казаки держат район под постоянным контролем. Разведка не спит — прочищает дворы, отмечает передвижения и сразу наносит по ним точные удары дронами", — подчеркивает боец.

"Мучной" опубликовал карту линии боев у Мирнограде по состоянию на 18 ноября. На карте указано продвижение ВС РФ на 800 м по трасе Т-0504, идущей с востока на запад через центральную часть города. Кроме того, россияне атакуют на юго-востоке от улицы Пугачева в сторону закрытого ТЦ АТБ.

Покровское направление - Мирноград на карте 18 ноября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Покровское направление: что изменилось за минувшие сутки

По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий российской армии в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.

Карта боевых действий на Покровском направлении

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, в целом линия боевого соприкосновения на Покровском направлении за минувшие сутки осталась без изменений. Большая часть в районе Покровска, Родинского, Красного Лимана, а также территории южнее Мирнограда обозначена как "серая зона". Однако на восточных окраинах Мирнограда аналитики фиксируют присутствие сил противника.

Ранее украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщил, что Вооруженные силы РФ на Покровском направлении "медленно, но уверенно" продвигаются вперед. По его словам, город постепенно теряет вес как оборонительный узел, а для противника он стал своего рода “проходным коридором”.