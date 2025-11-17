"Возвращение Покровска — это как пить кофе в Крыму": "Мучной" заявил, что город уже не отбить

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщил, что Покровск уже не кажется целью вражеского наступления. По его словам, количество оккупантов ежедневно растет, а локальные контратаки не дают Силам обороны желаемого результата.

На Покровском направлении ВС РФ "медленно, но уверенно" продвигаются вперед. Об этом военный проинформировал в своем Telegram-канале 17 ноября.

"Создается впечатление, что город для них уже не цель, а проходной коридор — Покровск постепенно теряет вес как оборонительный узел", — подчеркнул он.

По словам "Мучного", в северной части города активность оккупантов возросла. Они зашли в район поселка Щербакова и "продавили" линию боестолкновения примерно на 700 метров. Силы обороны не дали возможности врагу развить успех, но дальше начинается "серая зона". Там россияне выстраивают точку сопротивления и наманивают двигаться вперед малыми группами.

Відео дня

"Параллельно враг плотно обрабатывает западный и северный фланги, пробуя растянуть наши силы и увеличить свой коридор контроля. Им важно не дать нам зайти обратно в черту города, поэтому они зажимают эти фланги, как клещами, — расширяют периметр, пока есть ресурс", — отметил военный, подчеркнув, что ресурса ВС РФ хватает.

Карта боевых действий в Покровске Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Он пояснил, что в целом количество захватчиков в Покровске ежедневно увеличивается, а украинского личного состава становится все меньше. В городе "хорошо работают" БПЛА, но они не меняют ход событий, а лишь сдерживают "то, что и так уже сыплется под давлением".

"Давайте будем смотреть реально: сил отбить целый город — нет, локальные зачистки/контратаки — не дают того результата, который хочешь поставить", — заявил "Мучной".

Он заверил, что Покровск "постепенно откалывается", и поставил под сомнение продолжение боев в нем "для картинки". В то же время боец спрогнозировал битву за другие рубежи, как уже происходило в прошлые годы.

"Поэтому не вижу смысла паниковать, а мечтать о возвращении Покровска — это как дойти до границ 91г. или пить кофе в Крыму. Надо просто готовиться дальше, чтобы еще больше не потерять", — добавил он.

Напомним, командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь рассказал, что продвижению ВС РФ способствуют туманы. По его словам, ситуация в Покровске меняется буквально каждый час.

В The Telegraph сообщили, что Силы обороны сосредоточены на удержании Покровска, когда нужно сдерживать наступление ВС РФ под Запорожьем. В России заявили о якобы захвате двух населенных пунктов.