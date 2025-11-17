"Приходится выявлять на слух": туманы помогают ВС РФ двигаться в Покровске, — военный

Российский оккупанты уже находятся внутри Покровска, но другие вражеские подразделения пытаются обойти город с флангов. Командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь рассказал, что сейчас погода ухудшает ситуацию как для украинских, так и для вражеских войск.

"В Покровске ситуация постоянно меняется, буквально каждый час. Противник пробует закрепляться в многоэтажках преимущественно южного района города", — сообщил военный в эфире телеканала "Эспрессо" 17 ноября.

Силы обороны всеми силами нарушают вражеские планы. Однако свои коррективы вносит погода, которая одновременно создает проблемы и дает преимущество обеим сторонам конфликта.

"Туманы очень способствуют российским воинам, потому что тогда у нас нет возможности полноценно проводить аэроразведку и приходится их выявлять на слух, когда они ближе подходят", — отметил Гусь.

В то же время, по его словам, эти же туманы позволяют украинским силам спокойнее проводить ротации, подвозить боеприпасы и еду.

Відео дня

"В городе количество врага исчисляется сотнями, доступа к точным цифрам я не имею. Кроме того, противник до сих пор пытается обойти Покровск с флангов: с юго-запада — идут бои со стороны Дачного и Котлиного, по железной дороге, которая тянется к городу с того направления, а также с северо-востока продолжаются тяжелые бои — со стороны Родинского, Красного Лимана", — проинформировал командир взвода.

Он рассказал, что в самом Покровске оккупанты не прибегают к классическим зачисткам, например кварталами. Зато бойцы ВС РФ перебегают от укрытия к укрытию и проводят накопления в определенных точках. По этим локациям отрабатывают ВСУ.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВС РФ усилили давление на Покровском направлении. Враг пытается изолировать Силы обороны в Покровске и Мирнограде.

Британский обозреватель Марк Галеотти сообщил, что Покровск фактически упал, ведь город окружен оккупантами с трех сторон. Однако он заверил, что о "решающем повороте" в войне речь не идет.