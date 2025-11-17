ВС РФ меняют тактику и пытаются взять Покровск в полное окружение, — ISW (карты)

Российские войска усилили давление на Покровском направлении и пытаются изолировать украинские подразделения в Покровске и Мирнограде, поскольку стремятся перекрыть критически важные маршруты снабжения. Несмотря на активизацию инфильтрационных действий, противник несет значительные потери, а ситуация на фронте остается напряженной.

По данным аналитиков ISW, в районе Покровска Россия изменила подход и теперь концентрируется не на прямом штурме города, а на завершении его оперативного окружения. Последние попытки российских штурмовых групп проникнуть в украинские позиции к северу от города свидетельствуют о попытке перерезать ключевые дороги, которыми обеспечиваются гарнизоны Покровска и Мирнограда. Такой подход отличается от предыдущих действий российских сил, которые ранее стремились прорваться к самому Покровску.

Оценка контроля местности на Покровском направлении — карта ISW Фото: ISW

Новые геолокационные материалы, появившиеся 16 ноября, подтверждают проведение россиянами небольшой инфильтрационной операции в этой местности. Отдельные российские телеграм-каналы заявляют об аналогичных действиях ближе к городу. По оценкам ISW, украинские защитники уничтожили или ранили большинство участников таких групп, поэтому нет четких доказательств, что противнику удалось закрепиться на новых позициях.

Представитель украинской бригады, воюющей на этом направлении, сообщил, что российские силы вернулись к тактике микрогрупп по два-три военных, отказавшись от неудачных механизированных штурмов. Военные из соседнего тактического района также отмечают сокращение численности этих диверсионных команд — раньше они насчитывали пять-семь человек. По словам украинского оператора дрона, россияне рассчитывают, что даже один уцелевший боец из тройки сможет закрепиться в городе, что делает их тактику чрезвычайно ресурсозатратной и малоэффективной. В частности, такая стратегия наряду с провалом механизированных атак может сдерживать российское продвижение и затруднять усиление штурмовых групп в городе.

Оценка контроля над местностью вблизи Покровска и Мирнограда — карта ISW Фото: ISW

Какую роль играют погодные условия в боях за Покровск

Также аналитики ISW отмечают, что погодные условия также существенно влияют на ход боев. Российские военные блогеры признают, что густой туман ограничивает возможности обеих армий. По их словам, украинские подразделения могут маневрировать и выходить из Покровска незаметнее, а российские дроны в условиях низкой видимости работают менее эффективно, что позволяет Украине частично поддерживать логистические линии снабжения.

В то же время украинские войска адаптируют собственные методы борьбы в таких условиях. Механизированная бригада вблизи Дружковки и Константиновки применила наземные беспилотные системы, чтобы обнаружить российскую технику, которая пыталась наступать на Русин Яр под покровом тумана. Полученные координаты позволили FPV-дронам уничтожить наступающую российскую группу, что демонстрирует быструю адаптацию украинских сил к новой тактике противника.

Логистика украинских сил в Покровске и Мирнограде остается критически сложной. Украинский боевой медик в комментарии CNN описал ситуацию как чрезвычайно опасную — российские дроны постоянно корректируют огонь по дорогам, ведущим к городам, и делают невозможным подход украинской техники ближе чем на 10-15 километров. Поэтому эвакуация раненых происходит со значительными задержками и рисками.

Медик также сообщил об обстрелах беспилотных машин с маркировкой Красного Креста, которые используются для вывоза раненых военных. Стоит отметить, что такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Заметим, что, по мнению британского обозревателя Марка Галеотти, Покровск в Донецкой области фактически перешел под контроль ВС РФ, однако его потеря не станет решающим переломом в войне. Британский политолог отмечает, что хотя город окружен и бои продолжаются 18 месяцев, российским войскам понадобится еще больше времени для захвата других укрепленных населенных пунктов региона.

Также Фокус писал, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои: российские войска наступают в Покровске и инфильтрировались в Мирноград, а судьба городов зависит от ситуации в районе Родинского.