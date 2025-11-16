Потеря Покровска не будет переломным моментом войны: продолжается бой за внимание Трампа, — The Sunday Times

По мнению британского обозревателя Марка Галеотти, Покровск в Донецкой области фактически пал под наступлением ВС РФ, однако потеря города не станет решающим поворотом в российско-украинской войне.

О значении битвы за Покровск британский политолог, обозреватель Марк Галеотти пишет в колонке для The Sunday Times от 15 ноября. По его словам, город окружен с трех сторон и россияне все глубже проникают в его центр, но несмотря на то, что бои продолжались 18 месяцев, это нельзя назвать поворотным моментом.

"Хотя это поражение Киева, его не следует рассматривать как решающий поворот. Эта битва является важной по многим причинам, что отражает изменение оперативного и политического контекста этого этапа конфликта", — пишет Галеотти.

Он отметил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 12 ноября отрицал контроль ВС РФ над Покровском или окружение группировки Сил обороны, однако с тех пор появилось больше доказательств российской деятельности в городе. Война на Покровском направлении не имеет четкой линии фронта, ведется небольшими огневыми группами и украинские бойцы до сих пор обустраивают в городе оборонительные сооружения, однако Галеотти считает, что переломный момент в боях за Покровск уже наступил.

"Хотя 1-й корпус "Азов" достиг определенного успеха к северу от Покровска, шансы на украинскую контратаку на сам город, кажется, невелики", — пишет обозреватель.

При этом он добавляет, что бои на северо-востоке Украины будут продолжаться, а на остальной части неоккупированной территории Донецкой области укрепленные населенные пункты продолжат стоять, и россиянам понадобится для их захвата еще больше времени, чем они потратили на Покровск.

В то же время Галеотти предполагает, что президент РФ Владимир Путин отправил 150 000 оккупантов на взятие Покровска и был готов понести десятки тысяч потерь, поскольку город нужен ему для демонстрации успехов на поле боя президенту США Дональду Трампу.

Что известно о битве за Покровск

По словам обозревателя, наступлению ВС РФ на Покровск способствовал густой туман, который прятал оккупантов от украинских разведчиков у операторов дронов, численное преимущество россиян и возможность привлекать к бою свежие подразделения. Британский журналист пишет, что Украина в свою очередь перенаправила подразделения для подкрепления с других направлений, и это позволило россиянам относительно быстро продвигаться на юге.

"90-я танковая дивизия продвигается по открытой местности к Гуляйполю, где сходятся Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. Сейчас они находятся в пяти милях от города", — рассказывает Галеотти.

Он утверждает, что зима может быть на стороне россиян, а Украине нужно еще выиграть битву за внимание Трампа.

"Суровая правда заключается в том, что украинцы не имеют достаточно солдат, чтобы прикрыть каждую уязвимую точку линии фронта. Поэтому Покровск, как и все города, имеет значение, и учитывая отсутствие беспокойства Путина о потере своих людей, россияне, вероятно, довольны", — пишет обозреватель.

Ситуация в Покровске

Военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 16 ноября рассказал о ситуации в Покровске. По его словам, на этом направлении идут интенсивные бои, и оккупанты смогли инфильтроваться в Мирноград. По мнению Мирошникова, развитие ситуации на этом направлении будет зависеть от боев в районе населенного пункта Родинское.

15 ноября пресс-служба 7 корпуса Десантно-штурмовых войск рассказала, что украинские бойцы перерезали логистический маршрут ВС РФ на подступах к Покровску.