Силы обороны перерезали логистический маршрут ВС РФ на подступах к Покровску (видео)
У российских оккупантов, которые штурмуют Покровск в Донецкой области, одним логистическим маршрутом стало меньше.
Силы обороны Украины нанесли авиаудар по дороге, соединяющей Селидово и Покровск, разрушив ее и перерезав ВС РФ для инфильтрации в город на легкой технике. Соответствующие кадры опубликовали воины 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.
На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения.
"При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", – отметили бойцы.
Ранее кадры, где противник пытался маневрировать на мотобайках по Покровску, вызвали значительный резонанс в сети. Некоторые восприняли это как прорыв, однако на самом деле это была демонстрация присутствия и подтягивания свежих сил, которую значительно облегчили погодные условия.
Позже те самые "мотобайкеры", которые казались дерзкими на видео, оказались среди обломков собственной техники после точных ударов украинских сил.
Однако ситуация в городе и на подступах к нему остается сложной. Сейчас российские войска существенно усилили давление на Покровск, используя густой туман как прикрытие для передвижения техники и пехоты. В то же время специалисты отмечают, что ключевым фактором продвижения являются не погодные условия, а значительное преимущество российских сил на этом направлении.
Покровск — один из ключевых логистических узлов Донетчины, расположенный на важных автомобильных и железнодорожных путях. Бои за город продолжаются более года, и потенциальная потеря этого населенного пункта может существенно ухудшить оборонительные возможности Украины на смежных направлениях.
Напомним, в Покровске российский зэк и двое его сослуживцев удерживают в заложниках 18 человек, в том числе двоих детей.