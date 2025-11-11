"Наделали шума в сети": военный "Мучной" опроверг прорыв РФ в Покровске (видео)

В Покровске продолжаются бои между украинскими военными и российскими подразделениями. Недавние видео с мотобайкерами, которые передвигались под густым туманом, не свидетельствуют о прорыве врага, а лишь демонстрируют накопление его сил.

Как говорится в публикации в телеграмм-канале десантника с позывным "Мучной", кадры, где противник пытался маневрировать на мотобайках по городу, вызвали значительный резонанс в сети. Некоторые восприняли это как прорыв, однако на самом деле это была демонстрация присутствия и подтягивания свежих сил, которую значительно облегчили погодные условия.

"Короткое представление под туманом для них закончилось, как и для многих, кто попытался подъехать слишком близко", — отметил военный.

Наши военные, по сообщению источника, не поддались на провокации и контролируют ситуацию. Визуальное наблюдение показывает, что те самые "мотобайкеры", которые казались дерзкими на видео, сейчас оказались среди обломков собственной техники после точных ударов украинских сил.

Відео дня

Публикация "Мучного" в Telegram Фото: Скриншот

"Бои за город еще продолжаются, не буду кого-то дискредитировать или обвинять — потому что все это бесполезно, но городу осталось мало времени, дальше от врага будут проводиться: стабилизационные мероприятия, плен, вывешивание своих тряпок и все в духе "русского мира"", — говорится в заметке.

Прорыв ВС РФ в Покровске — что об этом известно

Напомним, что вечером 10 ноября в сети показали кадры, как российские военные заходят в Покровск на легкой технике, багги и мотоциклах, используя густой туман.

Впоследствии, как сообщили бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ, в пределах Покровска находится более 300 российских военнослужащих, которые пытаются выйти к северным границам города. Силы обороны продолжают выявлять и поражать вражеские группы, привлекая штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, беспилотные системы, ССО, СБУ, Нацгвардию и Национальную полицию; с начала ноября, по сообщениям, уничтожено 162 российских военных, еще 39 получили ранения.

По информации военного эксперта Ивана Ступака, оборона Покровска продолжает проседать, а в районе Проминя происходит продвижение подразделений ВС РФ небольшими группами, которые организовывают засады на украинские позиции. Лишь часть вражеских сил доходит до городской застройки, но даже небольшие группы могут проводить локальные атаки. Частично сохраняется логистика в Мирнограде, а численность российских подразделений вокруг города постоянно растет.

Кроме этого, 11 ноября Фокус писал, что вблизи Гуляйполя украинские Силы обороны вынужденно отходят под усиленным давлением врага.