50 солдат ВС РФ зашли в Покровск: что происходит на новом этапе оккупации, — Ступак (видео)

В Покровске продолжает проседать оборона и в "кармане", в районе населенного пункта Проминь, есть продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, пояснил военный эксперт. Противник использует все возможности, чтобы проникнуть на украинские позиции с флангов. Ключевая причина успехов в городской застройке — численное преимущество над бойцами Вооруженных сил Украины.

Около 50 российских солдат под прикрытием тумана, на мотоциклах и переделанных легковушках заехали в Покровск, и это показывает, что на продвижение врага также влияет погода, пояснил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире медиа NV. При этом туман используют обе стороны. С одной стороны, россияне думают, что их не видят дроны ВСУ, поскольку не могут подняться в воздух. С другой стороны, они также не могут использовать дроны и поэтому не заметят засад, которые им устроят украинские бойцы. По мнению эксперта, в данных условиях ни ВС РФ, ни ВСУ не имеют преимущества, поскольку "количество проблемных моментов так же у каждой стороны растет". Между тем россияне иногда неделями сидят в тайниках, а потом выходят и устраивают засады на украинцев.

Відео дня

Бои в Покровске — коммент Ступака см. с 1:58

Ступак рассказал, как происходит наступление ВС РФ в Покровске. По его словам, сотня подразделений российского войска сначала разбиваются на небольшие группы по 2-3-5 человек. После этого они движутся вперед и пытаются пробраться тайно через мины, фортификации, колючую проволоку, ударные дроны. Из сотни вражеских солдат доходит до городского подвала 20-30%, пояснил эксперт. Далее происходит следующая волна проникновения, когда следующие "двойки"-"тройки" пробираются к предыдущим, выжившим. На этом этапе также речь идет о 20-30% россиян, которые доходят до группы. Когда их собирается около 10-20, они начинают устраивать засады и проводить атаки на бойцов ВСУ. Иногда атакуют даже 2-3 человека, отметил гость студии.

"Они имеют возможность выполнять уже более такие слаженные задачи внутри города. Они могут продвигаться более осторожно, они могут вступать в какие-то уличные бои", — сказал он.

Кроме того, эксперт уточнил, что происходит в Мирнограде. Со ссылкой на официальные заявления Генштаба ВСУ, Ступак подтвердил, что вероятно, логистика заблокирована не полностью и какая-то часть НРК и БпЛА достают до бойцов, чтобы передать боеприпасы, воду, продукты питания, также вывозят раненых.

"Неизвестно, сколько это будет удаваться, потому что давление действительно большое и оно не уменьшается, оно постоянно только растет. Я даже уже не буду предполагать сколько российских войск сконцентрировано вокруг города Покровска, потому что с каждым разом сообщений становится все больше и больше и больше, что вот там подбросили еще дополнительные силы и посчитать уже просто невозможно", — подытожил Ступак.

Бои в Покровске — детали

Отметим, утром 11 ноября в сети появились кадры из Покровска, на которых группа российских военных заходила в город. В кадре попало около десятка мотоциклов и полдесятка автомобилей, в каждом из которых ехало 5-10 солдат ВС РФ. Бойцы 7 бригады ДШВ ВСУ подтвердили, что под прикрытием тумана действительно пробралась группа вражеских солдат, которых планомерно обнаруживают и обезвреживают.

