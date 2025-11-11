ВС РФ контролируют 95% Покровска, а ВСУ — только "Цитадель": какие новые города под угрозой, — офицер

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются со стороны Родинского атаковать дронами логистические пути на Мирноград и Покровск, рассказал офицер австрийской армии. Покровск почти полностью контролируется россиянами, а украинцы закрепились в районе застройки "Цитадель". По мнению офицера, оккупированную агломерацию ВС РФ используют для зимовки, а дальше будут угрожать еще двум городам на противоположных отрезках фронта.

После потери Покровска существенно возрастут угрозы в Северске Донецкой области и в Гуляйполе Запорожской области, сказал полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью медиа NTV. Россияне используют уцелевшую застройку оккупированного Покровска, чтобы пережить зимние месяцы.

По словам Райснера, бойцы ВСУ защищают "последние остатки Покровска", при этом россияне контролируют 90-95% населенного пункта. Впрочем, он признает, что ВС РФ не находятся в городе "лично", но держат под огневым контролем важные логистические пути. Тем временем украинцы держатся в "Цитадели" — группе домов на северо-востоке. Кроме того, полковник подтвердил угрозу для Мирнограда. По его мнению, там заблокированы несколько сотен украинцев, которых командование пытается спасти.

"Некоторые считают, что там несколько тысяч солдат. Я оцениваю, что их несколько сотен. Поэтому украинцы должны эвакуировать этих солдат. Россияне атакуют с севера, будто в клещах", — говорится в интервью.

Полковник уточнил, что россияне находятся в Родинском, расположенном севернее Мирнограда и Покровска, и оттуда обстреливают логистику дронами. В то же время, их оттуда пытаются выбить подразделения Сил обороны: в случае успеха заблокированные бойцы смогут отступить. Райснер отметил, что, вероятно, ВСУ не следовало так задерживаться в Мирнограде. Впрочем, возможная причина такой задержки — необходимость построить фортификации на новых рубежах, параллельно истощая противника.

"Если бы крупные подразделения попали в плен, это была бы катастрофа", — пояснил полковник.

Бои за Покровск — карта линии фронта 10 ноября по версии NTV Фото: ntv.de

Райснер также озвучил, какие следующие планы ВС РФ и для каких новых украинских городов есть угроза.

Покровск россияне используют как "зимнюю стоянку". По мнению полковника, потеря этого города не имеет "прямого влияния" на ход войны в отличие от других горячих точек. Особая угроза — для Северска. Военный пояснил, что этот город является "связующим звеном между северным и южным фронтами центрального сектора". Если Украина его потеряет, то фронт может "сместиться на запад". Еще одно угрожающее направление — Гуляйполе. Райснер уточнил, что есть продвижение ВС РФ на юг от Покровска. Если Гуляйполе также потеряют, то россияне окажутся "в тылу украинских линий".

Бои за Покровск — детали

Отметим, 7 ноября немецкое медиа ZDF рассказало об особой тактике ВС РФ в Покровске. Аналитики объяснили, что сначала в город проникли диверсионные группы, которые не ожидали подтягивания основных сил, а совершали случайные нападения и засады. Поэтому операторы дронов ВСУ оказались под угрозой и были вынуждены отойти. Украинские военные тем временем делились впечатлениями от событий в Покровске и говорили, что там происходит "хаос". Между тем Генштаб ВСУ заявил, что в город пробрались 200-300 россиян: ситуация контролируется, окружения нет.

Напоминаем, вечером 11 ноября в сети появились кадры заезда солдат ВС РФ в Покровск: россияне перемещались на мотоциклах и в открытых машинах.