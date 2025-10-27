Будет ли "крах" Покровска: в город проникли 200 солдат РФ, а линия фронта отсутствует, — ISW (карты)

Российское командование опережает ситуацию в Покровске, рапортуя президенту Российской Федерации Владимиру Путину об окружении города и о том, что там якобы заблокировали 3 тысячи украинских солдат. Аналитики объяснили, что населенный пункт инфильтрирован двумя сотнями россиян, линии фронта как таковой нет, но до потери города еще далеко.

Начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об "успехах" россиян в Волчанске, Купянске, Константиновке и Покровске, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Особое внимание в отчете уделяется Покровску, поскольку Кремль пытается убедить мировое сообщество в окружении 3 тысяч украинцев, чтобы надавить на Киев и Вашингтон. На самом деле россияне оккупировали несколько мелких населенных пунктов, которые едва заметны на карте. И поэтому пока речь не идет об "успехах" РФ и о потере Покровска, подытожили аналитики.

Отчет ISW появился в сети вечером 26 октября и касается, среди прочего, событий на участке фронта под Покровском-Мирногралом-Добропольем. Аналитикам не удалось отыскать подтверждение словам Герасимова о том, что Покровск замкнули в кольце и уже почти захватили. Об этом пишут российские милблогеры, которые высмеивают преувеличенные отчеты Генштаба ВС РФ и предупреждают, что "успехи" догонят реальность не менее чем через месяц. Между тем Генштаб ВСУ подтвердил, что в город проникло около 200 солдат РФ, и на сегодня там проводятся контрдиверсионные мероприятия. Бои в населенном пункте имеют особенность, отмечается в отчете. Выяснилось, что невозможно четко определить, где проходит линия фронта, поскольку "позиции обеих сторон переплетаются".

"ISW продолжает оценивать, что российские войска достигают успехов вблизи и в пределах Покровска и Мирнограда, которые являются тактически значительными, но, вероятно, не предвещают неизбежного краха украинской обороны в этом районе", — говорится в отчете.

Бои в Покровске — детали наступления РФ

О боях в Покровске можно узнать из карт линии фронта, составленных аналитиками ISW. На карте за 26 октября видим, что с юга на север город перерезает красная полоса, в которой, вероятно, находятся солдаты ВС РФ. Россияне широкой полосой дошли до трассы Е-50, которая проходит с запада на восток и идет в сторону Мирнограда. По обе стороны от этой полосы — западные и восточные окраины Покровска, которые находятся под контролем ВСУ. На карте не заметны какие-то заблокированные участки, что противоречит заявлениям Генштаба ВС РФ.

Бои в Покровске — ситуация на карте ISW по состоянию на 26 октября Фото: ISW

Между тем аналитики проекта DeepState по состоянию на 26 октября обозначили две "серые" зоны в Покровске, в которых происходят бои. Предыдущее изменение карты состоялось 24 октября: появился узкий прорыв россиян с южных окраин в сторону железнодорожной станции, а теперь эта зона расширилась на западные кварталы.

Бои в Покровске — ситуация на карте DeepState по состоянию на 26 октября Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 27 октября, информируют о 34 атаках ВС РФ на Покровском направлении. Отчет командования показал, что это самый горячий участок фронта, потому что на ближайших по российским активностям — по 18 и 14 штурмов (Волчанск и Александровка и Константиновка соответственно).

Отметим, 20 октября Фокус рассказал о боях в Покровске по оценкам бойца ВСУ с позывным "Мучной". Военный подтвердил, что в город прорываются одиночные группы диверсантов, которые добрались до железной дороги и даже на ту сторону. Кроме того, по его мнению, речь идет о потере района Собачевка на восточных окраинах города.

