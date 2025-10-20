В Покровске ВС РФ проникли в центре и за железную дорогу: есть провал целостности обороны, — боец (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в западной части Покровска, пройдя целостную линию обороны ВСУ, рассказал украинский военный. Из-за проникновения ДРГ и мешанины позиций ситуация в Покровске "шаткая".

В западном районе Покровска остались небольшие "серые" участки, в которых еще продолжаются бои, но на данном участке потеряна "боевая целостность", написал в Telegram-канале боец ВСУ с позывным "Мучной". Военный опубликовал карту, на которой видим российские позиции вплотную к железнодорожным путям на западе и в нескольких кварталах от путей в центре. Кроме того, враг проник в центр и "отрезал" восточный район частной застройки под названием "Собачовка".

Сообщение "Мучного" появилось вечером 19 октября. Боец описал бои в Покровске и объяснил, какая ситуация сложилась для украинской линии обороны.

Відео дня

Западные районы Покровска. Военный предупредил, что на "клочке серой зоны" еще идут бои, но россияне наращивают силы, которые прячутся в укрытиях. По его оценкам, на западе враг начинает "сжатие пространства для наших подразделений".

Центральные районы. По словам "Мучного", происходят "жесткие бои", "сектор горит, линии оттесняют". В заметке указано, что у украинских командиров есть проблема с маршрутами отхода, поскольку постоянно меняются позиции россиян. Вероятно, возможна "тактическая ротация" или "частичная эвакуация" подразделений ВСУ.

Восточные районы. В данном участке украинские военные встречались с российскими ДРГ по ту сторону железнодорожного пути. "Мучной" написал, что у подразделений ВСУ есть "риск окружения".

"Части могут оказаться в котле с ограниченными маршрутами маневра и повышенными потерями. Командование должно действовать так, чтобы этого не допустить!!!" — подчеркнул боец.

Отдельно описывается ситуация в районе Собачовки. Выяснилось, что россияне проникают группами по 10 человек, прячутся и наскакивают на бойцов ВСУ, которые проводят эвакуацию или отходят. Параллельно бьют КАБы и силы обороны не могут накопить ресурсы и восстановиться.

"Город пока не потерян, но контроль над ним шаткий!" — подытожил "Мучной".

Бои в Покровске — детали

На карте, опубликованной "Мучным", видим "красную" полосу на западе, которая дошла до железной дороги. В центре — зона прорыва, которая с 2-3 квартала от путей. На карте проекта DeepState не обозначена ситуация, о которой рассказал боец. Согласно данным аналитиков, есть "серая" зона, которая дошла до южных окраин, а железная дорога, рассекающая город пополам, далеко от линии соприкосновения ВС РФ и ВСУ.

Бои в Покровске — карта "Мучного" от 19 октября 2025 года Фото: Muchnoy Jugend / Telegram Бои в Покровске — карта DeepState от 19 октября 2025 года Фото: DeepState

Украинское командование пока не информировало об угрозе боев в Покровске и о возможной необходимости вывести украинские подразделения на новые позиции. В отчете Генштаба за 20 октября указано, что россияне провели 58 штурмов на Покровском направлении в сторону 17 населенных пунктов.

Отметим, 19 октября появилась статья в медиа The Economist о ситуации на отрезке фронта от Покровска и Доброполья до Константиновки и Дружковки. По мнению военных, с которыми пообщались журналисты, ВС РФ не достигли успеха во время летнего наступления на Донбассе. Впрочем, есть небольшие продвижения, но при этом во время прорыва на Доброполье россияне могли потерять до 10 тыс. чел. живой силы.

Напоминаем, 17 октября в росСМИ рассказали о сообщении бывшего сотрудника ФСБ и милблогера Игоря Гиркина (Стрелкова), который критически оценил летнее наступление РФ и сделал прогноз относительно будущего России.