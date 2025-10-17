Гиркин пожаловался на провал наступления РФ: почему россияне устранят Путина и будет ли "смута"

Вооруженные силы Российской Федерации "перемалывают" россиян, наступают и пытаются отодвинуть украинцев из "домиков на курьих ножках", которые не имеют никакого значения, заявил так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности набросился на президента РФ Владимира Путина, предупредил о "смуте" и отметил умение Украины наносить болезненные удары по тылам РФ.

Кремль испугался "бунта Пригожина" и решил заваливать фронт "мясом" — россиянами, которые соблазнились на большие выплаты и теперь гибнут во время провального наступления ВС РФ, говорится в письме Гиркина из тюрьмы, опубликованном в Telegram. Нынешний милблогер прогнозирует, что некоторое время такое еще будет происходить, но желающие разбогатеть вот-вот закончатся. Тогда для пополнения человеческих ресурсов Путин объявит мобилизацию, но это также не спасет, считает он. Чтобы улучшить ситуацию, в Москве нужно провести "переворот сверху", поскольку в противном случае начнется "жестокая смута" и "проигрыш войны".

Текст письма Гиркина появился 17 октября, но датирован 15 октября. Россиянин сначала отреагировал на опрос россиян, в котором они объяснили, что не хотят воевать, потому что не доверяют власти, не удовлетворены условиями службы и не знают, за что идет война. В ответ милблогер написал текст с критикой Путина, впрочем, без имен, но с намеками на "маленького человека". Вместе с тем он пожаловался на отсутствие сильной руки, типа главы СССР Иосифа Сталина. По мнению Гиркина, в Кремле сидят 70-летние, которым нужен только покой и комфорт, тогда как на войне с Украиной следует действовать активнее.

Среди прочего, бывший ФСБшник описал ход войны, когда на фронте началась "Донецкая мясорубка". При этом выяснилось, что украинцы умеют воевать, держать оборону и уже имеют средства поражения для ударов вглубь территории РФ. Гиркин отметил, что ВСУ имеют преимущество "техническое и организационное": теперь украинцы наносят ущерб экономике и это стало "ежедневными буднями". В завершение милблогер посоветовал россиянам, что лучше провести переворот и сместить Путина, иначе начнется бунт.

Наступление РФ — детали

Отметим, весной 2025 года российский милблогер (в прошлом — работники ФСБ РФ, который оказался в колонии) Игорь Гиркин прогнозировал, каким будет наступление РФ. В первую очередь он вспомнил события 2024 года, когда ВС РФ начали попытку наступления на Харьков, но затормозили в Волчанске. По мнению милблогера, для наступления Кремлю нужно 3–4 армии, которых негде взять. В место этого летом сожгут резервы и это не принесет пользы "войне на истощение", которую проводит РФ, написал Гиркин.

В сентябре 2025 года появилось еще одно письмо, в котором подытоживается, что наступление РФ — это "позор". О том, что россияне проигрывают, говорит разрешение на выезд 18–22-летних, принятое в Украине. По его мнению, это означает, что сил у ВСУ и так хватает, поэтому людей и отпустили за границу.

Напоминаем, украинский военный отреагировал на заявление президент США Дональда Трампа о возможном новом наступлении ВСУ.