Летнее наступление ВС РФ: Гиркин назвал действия российской армии "позором"

Бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин, воевавший против Украины с 2014 года, назвал действия российской армии текущим летом “позором”. Поводом для его заявления стало решение Кабинета министров Украины разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам Гиркина, этот шаг свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины не испытывают острой нехватки в живой силе и справляются со своими задачами теми силами, которыми располагают.

"Противнику нет необходимости призвать такой возраст, ужесточать выездной режим или даже сохранять тот выездной режим, который был до этого", — написал он в письме, опубликованном в Telegram.

Единственным достижением Вооруженных сил РФ в Украине, по мнению Гиркина, якобы стало вытеснение украинских защитников из Часового Яра, который россияне штурмовали целых 16 месяцев.

"Это позор. Это щелчок по носу нашим замечательным гениальным политикам, военным руководителям и прочим геостратегам", — подчеркнул Гиркин.

Наступление ВС РФ — Гиркин о событиях в Часовом Яре

Наступление ВС РФ — оценки экспертов

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что задачи летней кампании, поставленные российским командованием, были провалены. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки наступления, российская армия в основном опирается на пехотные штурмы, что ограничивает ее возможности на фронте.

Таким образом в течение лета ВС РФ так и не смогли захватить ни одного крупного города, или достичь задачи оперативно-тактического значения.

Ветеран российско-украинской войны и офицер ВСУ Мирослав Гай по поводу российского наступления летом 2025 сказал, что оно не принесло желаемого результата для президента РФ Владимира Путина, а война зашла в тупик. В то же время при нынешнем балансе сил линия фронта меняется на тактическом уровне, но больших изменений не предвидится.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что говорить о полном провале летнего наступления России преждевременно. По его словам, противник продолжает действовать в рамках двух приоритетов: захвата четырех украинских областей и создание буферных зон в Харьковской и Сумской областях.

"Если у врага есть ресурсы и резервы, то нельзя говорить о провале летнего наступления. Напротив, с учетом перспектив привлечения этих резервов, нам нужно срочно решать вопросы мобилизации в Украине", — считает Романенко.

Напомним, 1 сентября военный обозреватель Александр Коваленко подсчитал площадь, которую ВС РФ оккупировали во время летнего наступления.