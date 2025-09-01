Создался баланс сил: военный объяснил, почему летнее наступление РФ в Украине не удалось (видео)

Силы обороны Украины смогли создать противовес Вооруженным силам Российской Федерации, из-за чего оккупанты не могут дальше продвигаться, пояснил военный. По его мнению, война в Украине зашла в тупик при нынешнем балансе сил.

Летнее наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Украине не принесло желаемого результата для президента РФ Владимира Путина, а война зашла в тупик. Об этом в интервью для "Фабрики новостей" сказал ветеран российско-украинской войны, волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай.

Наступление РФ — комментарий Милослава Гая о боях летом 2025 года

Так, журналистка поинтересовалась, можно ли считать провальным так называемое "летнее наступление" РФ в Украине, и стоит ли ждать какого-то затишья, или же новой активности на украинском фронте.

"Никакого затишья на фронте нет. Была какая-то мировая истерия и все мировые лидеры от Орбана до Трампа говорили, что Россия имеет какие-то успехи, или может иметь на фронте. Это было впечатление искусственно созданной истерии. Как любой человек, который пользуется правилами формальной логики, я могу сказать, что за годы полномасштабной войны Россия смогла достичь только одной цели", — отметил Гай.

По его словам, эта единственная реализованная цель — захват южной суши Украины до Крыма. Другие из цели Путина, спецслужб РФ и ВС РФ в Украине провалились — в частности смена власти в Украине и присоединение Украины к новому союзному государству, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, создание так называемой "буферной зоны" в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Между тем Мирослав Гай считает, что сейчас война в Украине зашла в тупик, поскольку при нынешнем балансе сил линия фронта меняется на тактическом уровне то в одну сторону, то в другую, но, больших изменений на этом этапе сейчас не предвидится.

"Особенно, если баланс сил будет сохраняться. Имеется в виду то, что у нас сейчас баланс в авиационной компоненте. Россия преобладает, но мы преобладаем в качестве ПВО. Россия преобладает в количестве артиллерийских выстрелов, а мы преобладаем в качестве артиллерийских систем. Россия преобладает в количестве дронов, а мы преобладаем в качестве этих дронов. Россия преобладает в количестве личного состава, а мы преобладаем в обученности личного состава", — сказал ветеран.

Он добавил, что из-за такого баланса сил РФ не сможет дальше продвигаться, впрочем, это не говорит о том, что Украина сможет отвоевать Крым.

Летнее наступление РФ — детали

Напомним, что ранее сообщалось, что заявленное Россией так называемое "летнее наступление" закончилось без особых успехов. За лето россияне не смогли оккупировать ни одного крупного населенного пункта, а потеряли более 90 тысяч солдат.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает преждевременными оценками того, что летнее наступление ВС РФ в Украине провалилось. По его словам, противник не отказался от своих стратегических целей и готовит новые удары в ближайшие месяцы.

CNN сообщало о возможном усиленном летнем наступлении России в Украине с участием 160 тысяч военных. В то же время украинские эксперты и официальные представители опровергают эту цифру, объясняя реальную ситуацию на фронте.