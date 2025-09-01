"Оккупировали посадки и поля": военный эксперт подвел итоги "летнего наступления" РФ в Украине

В течение лета россияне так и не смогли захватить ни одного крупного города в Украине, или достичь задачи оперативно-тактического значения, считает Александр Коваленко.

Заявленное Россией так называемое "Летнее наступление" закончилось без особых успехов. ВС РФ за все три месяца лета не смогли оккупировать ни одного крупного населенного пункта, а потеряли более 90 тысяч солдат. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

По его информации, за 3 месяца лета российские оккупационные войска захватили 1587 км² территории Украины. Это меньше осенней фазы наступления 2024 года — 1630 км².

"То есть, решающий мега-рывок ВС РФ оказался слабее осенней кампании 2024 года. Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел", — отметил Александр Коваленко.

Другие потери ВС РФ в период "летнего наступления" составили:

Танков — 279;

ББМ — 556;

ствольной артиллерии — 3672;

РСЗО — 75;

ПВО — 40;

самолеты — более 50;

автотранспорт — 9980;

спецтехника — 49.

Александр Коваленко отмечает, что в течение лета россияне так и не смогли захватить ни одного крупного города, или достичь задачи оперативно-тактического значения.

"За весь летний период российские оккупационные войска занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сел. Захват десятков разрушенных сел и гектаров, изуродованных артиллерийским обстрелом, полей вышеописанной ценой? И при всех этих показателях Валера Герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше", — резюмировал эксперт.

Летнее наступление РФ — детали

Напомним, что в начале июня сообщалось, что президент России Владимир Путин стремится любой ценой одержать победу, поэтому начинает летнее наступление на Украину, которое офицеры ВС РФ называют "последним рывком" для того, чтобы сломить волю украинцев.

Несмотря на заявления отдельных экспертов о провале летнего наступления России, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает такие оценки преждевременными. По его словам, противник не отказался от своих стратегических целей и готовит новые удары в ближайшие месяцы.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что ВС РФ прорвались в Днепропетровскую область — регион, который ранее оставался вне линии фронта. Это указывает на планы Кремля расширять оккупацию за пределы уже аннексированных регионов. Начальник ГУР говорит, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, боевые действия уже идут достаточно давно.