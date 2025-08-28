ВС РФ вошли в Днепропетровскую область: может ли Украина остановить наступление, — The Telegraph

Украинские военные официально признали, что российские войска прорвались в Днепропетровскую область — регион, который ранее оставался вне линии фронта. Военные аналитик Майкл Кларк в связи с этим отметил, что сам факт перехода в новую область указывает на планы Кремля расширять оккупацию за пределы уже аннексированных регионов.

Related video

Москва впервые заявила о наступлении на Днепропетровскую область еще в начале июня, пишет The Telegraph За все лето войскам РФ удалось занять лишь два села на стыке с Донецкой областью, что говорит о крайне медленных темпах продвижения.

Ресурс DeepStateMap фиксирует, что россияне установили контроль над Запорожским и Новогеоргиевкой, однако украинское командование подчеркивает: бои там продолжаются, и говорить о полной оккупации преждевременно.

Линия фронта в Днепропетровской области Фото: The Telegraph

Наступление РФ — значение Днепропетровской области

Днепропетровская область — это не только индустриальный и горнодобывающий центр Украины, но и регион, который до сих пор избегал наземных боев, объяснил аналитик. По мнению Кларка, прорыв российских войск сюда может иметь стратегические последствия: отвлечь украинские силы от Донбасса, где продолжаются тяжелые бои, а также подорвать экономику Украины, завязанную на промышленность в Днепре.

"Тот факт, что россияне перешли в другую область, свидетельствует о том, что они намерены захватить больше, чем пять аннексированных областей", — сказал он.

По словам Кларка, Днепропетровская область может стать плацдармом для дальнейшего продвижения оккупантов на запад, однако Вооруженные силы Украины могут отразить наступление, хотя это может отвлечь и без того ограниченные ресурсы от других важных участков линии фронта.

Важно

ВС РФ продвинулись на 2 км в Днепропетровской области: какие два села под оккупацией (карты)

Аналитик также прокомментировал мнение некоторых экспертов, которые предположили, что из-за особенности местности войска РФ могут относительно быстро продвигаться по региону. Кларк выразил сомнения по этому поводу. Несмотря на локальные успехи, российская армия не демонстрирует способности к масштабному прорыву, а каждое продвижение дается ценой больших потерь.

"Каждый раз, когда Россия завоевывает важную позицию, ей приходится останавливаться, чтобы перегруппироваться, потому что она достигает этого огромной ценой. Войска с трудом продвигаются на каждом направлении, и за каждым крупным успехом следует большая пауза", — подчеркнул эксперт.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на ситуацию вокруг двух населенных пунктов Днепропетровской области, и обвинила Генштаб ВСУ во лжи. Речь шла о потере контроля над Запорожским и Новогеоргиевкой.