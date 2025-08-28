ЗС РФ увійшли в Дніпропетровську область: чи може Україна зупинити наступ, — The Telegraph

Українські військові офіційно визнали, що російські війська прорвалися в Дніпропетровську область — регіон, який раніше залишався поза лінією фронту. Військовий аналітик Майкл Кларк у зв'язку з цим зазначив, що сам факт переходу в нову область вказує на плани Кремля розширювати окупацію за межі вже анексованих регіонів.

Москва вперше заявила про наступ на Дніпропетровську область ще на початку червня, пише The Telegraph За все літо військам РФ вдалося зайняти лише два села на стику з Донецькою областю, що свідчить про вкрай повільні темпи просування.

Ресурс DeepStateMap фіксує, що росіяни встановили контроль над Запорізьким і Новогеоргіївкою, проте українське командування наголошує: бої там тривають, і говорити про повну окупацію передчасно.

Лінія фронту в Дніпропетровській області Фото: The Telegraph

Наступ РФ — значення Дніпропетровської області

Дніпропетровська область — це не тільки індустріальний і гірничодобувний центр України, а й регіон, який досі уникав наземних боїв, пояснив аналітик. На думку Кларка, прорив російських військ сюди може мати стратегічні наслідки: відволікти українські сили від Донбасу, де тривають важкі бої, а також підірвати економіку України, зав'язану на промисловість у Дніпро.

"Той факт, що росіяни перейшли в іншу область, свідчить про те, що вони мають намір захопити більше, ніж п'ять анексованих областей", — сказав він.

За словами Кларка, Дніпропетровська область може стати плацдармом для подальшого просування окупантів на захід, однак Збройні сили України можуть відбити наступ, хоча це може відволікти і без того обмежені ресурси від інших важливих ділянок лінії фронту.

Аналітик також прокоментував думку деяких експертів, які припустили, що через особливості місцевості війська РФ можуть відносно швидко просуватися регіоном. Кларк висловив сумніви з цього приводу. Попри локальні успіхи, російська армія не демонструє здатності до масштабного прориву, а кожне просування дається ціною великих втрат.

"Щоразу, коли Росія завойовує важливу позицію, їй доводиться зупинятися, щоб перегрупуватися, тому що вона досягає цього величезною ціною. Війська насилу просуваються на кожному напрямку, і за кожним великим успіхом слідує велика пауза", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на ситуацію довкола двох населених пунктів Дніпропетровської області, і звинуватила Генштаб ЗСУ у брехні. Йшлося про втрату контролю над Запорізьким і Новогеоргіївкою.