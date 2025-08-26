ЗС РФ просунулися на 2 км у Дніпропетровській області: які два села під окупацією (карти)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації просунулись на понад 2 км вглиб Дніпропетровської області. Росіяни створили плацдарм орієнтовною площею 12 кв. км. Крім того, зросла сіра зона поруч з адміністративним кордоном області.

Вдень 26 серпня з'явились зміни на карті бойових дій, повідомили у Telegram-каналі проєкту DeepState. Аналітики проєкту з'ясували, що росіяни мають успіхи на Новопавлівському напрямку та дійсно зайшли у Дніпропетровську область.

DeepState повідомив, що ЗС РФ окупували села Запорізьке та Новогеоргіївку Дніпропетровської області. Напередодні, 25 серпня, карта показувала, що населені пункти перебувають у сірій зоні, а тепер опинились під контролем росіян. Орієнтовні успіхи ворога — 2 км вглиб області та окупація близько 12 кв. км, показують дані аналітиків.

Наступ РФ - карта боїв на межі Дніпропетровської області 26 серпня Фото: DeepState

У звіті також ідеться про просування ЗС РФ у трьох точках лінії фронту на сході. Ідеться про зміщення позицій ЗСУ поруч з Шевченком (ще "плюс" 1 км біля адмінмежі Дніпропетровської області), а також Білою Горою та Олександро-Шультиним ("плюс" 3 км у бік Костянтинівки Донецької області).

Наступ РФ - карта боїв під Костянтинівкою 26 серпня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті та картах бойових дій Генштабу ЗСУ, опубліковані на Facebook зранку 26 серпня, не вказано появу військ РФ на території Дніпропетровської області. Вказано, що на Новопавлівському напрямку нарахували 19 російських атак, а найбільше — під Покровськом (43). У переліку населених пунктів, біля яких відбувались спроби штурмів, не згадуються села, про які написав DeepState: ні Запорізьке, ні Новогеоргіївка, ні Біла Гора, ні Олександро-Шультине.

Новина доповнюється…