ЗС РФ пішли у наступ на кількох напрямках, ЗСУ мають успіхи під Покровськом, — ISW (карти)

Російські війська продовжують наступальні дії на півночі, сході та півдні України. Попри активізацію атак, підтверджених просувань окупантів немає, водночас українські сили звітують про успішні контратаки на окремих ділянках фронту.

За інформацією звіту Інституту вивчення війни (ISW), 24 серпня російські війська відновили штурмові дії на півночі Сумської області, проте успіхів не здобули. Окупанти атакували поблизу Юнаківки та намагалися прорватися через кордон біля Проходів, але українські сили відбили атаку. Російські мілблогери заявляють про значні втрати серед підрозділів 76-ї дивізії ВДВ, які намагалися прорватися через відкриту місцевість, та про проблеми з логістикою в районі Безсалівки.

На Харківщині підтверджено, що російські війська просунулися у центральній частині Вовчанська. Водночас атаки поблизу Зеленого, Синельникового та Амбарного не мали результату. На Куп’янському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції поблизу кількох населених пунктів, але також без успіху. Українські військові зазначають, що ворог змушений переправляти людей через річку Оскіл на саморобних човнах через удари по переправах.

Ситуація на фронті - карти ISW Фото: ISW

У Донецькій області основні бої тривають поблизу Сіверська, Часового Яру, Торецька та Покровська. Генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив звільнення Михайлівки на схід від Покровська. Водночас українські сили, за попередньою інформацією, могли просунутися до Володимирівки. Росіяни ж заявляють про атаки поблизу Мирного, Удачного та кількох населених пунктів довкола Покровська.

У Запорізькій області та на Херсонщині ворог здійснював обмежені наступальні дії. Російські мілблогери повідомили про бої в центрі Степногірська, однак підтверджених доказів просування немає.

Ситуація на фронті - карти ISW Фото: ISW

Крім того, у ніч проти 24 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, застосувавши ракету "Іскандер-М" та 72 ударні дрони. Повітряні сили України повідомили про знищення 48 безпілотників над північними, східними та південними областями.

Нагадаємо, що ввечері 24 серпня росіяни здійснили дронову атаку по Сумах і району. Вибухи пролунали поблизу енергетичних об’єктів, кілька безпілотників влучили у підстанції. Після ударів у частині Білопільської та Ворожбянської громад зафіксували відключення світла.

Раніше Фокус писав, що українські Збройні сили на Покровському напрямку, ймовірно, увійшли до ще одного населеного пункту – села Малинівка у Донецькій області.