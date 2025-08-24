ЗСУ просуваються на Донеччині: ймовірно, увійшли до ще одного села

Українські Збройні сили на Покровському напрямку, ймовірно, увійшли до ще одного населеного пункту – села Малинівка у Донецькій області.

Related video

Пропагандистські Telegram-канали з цього приводу «чомусь запанікували», іронізує керівник Інтернет-порталу БукІнфо Сергій Зарайський. У своєму дописі на Facebook він також наводить декілька відповідних скриншотів.

Ймовірно, ЗСУ увійшли до Малинівки (скриншот) Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в День Незалежності України ЗСУ вибили російських окупантів з села на Донеччині. Населений пункт Новоміхайлівка наразі перебуває під контролем українських військових, і там вже майорить український прапор.

Так само у День Незалежності додому з російського полону повернулися військові та цивільні українці. Серед них – бійці ЗСУ, які перебували в полоні ще з 2022 року, а також затримані російськими окупантами українські журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш.

Зокрема, звільнений журналіст УНІАН Дмитро Хилюк вже поспілкувався з колегами. Росіяни захопили його у березні 2022 року, і, за словами українця, чи не найважчим у російському полоні була повна відсутність інформації. Полонені зазвичай не знали навіть, котра година.

Раніше Фокус писав, що з російського полону повернувся екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко. У полоні він перебував понад три роки — росіяни викрали його у квітні 2022 року.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував "дуже позитивні новини з Донбасу". Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві він зауважив, що українські Сили оборони успішно контратакували і зачистили від російських окупантів кілька населених пунктів на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Ці інформацію підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.