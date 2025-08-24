ВСУ продвигаются в Донецкой области: вероятно, вошли в еще одно село

Украинские Вооруженные силы на Покровском направлении, вероятно, вошли в еще один населенный пункт — село Малиновка в Донецкой области.

Пропагандистские Telegram-каналы по этому поводу "почему-то запаниковали", иронизирует руководитель Интернет-портала БукИнфо Сергей Зарайский. В своей заметке на Facebook он также приводит несколько соответствующих скриншотов.

Вероятно, ВСУ вошли в Малиновку (скриншот) Фото: Facebook

Напомним, ранее стало известно, что в День Независимости Украины ВСУ выбили российских оккупантов из села в Донецкой области. Населенный пункт Новомихайловка сейчас находится под контролем украинских военных, и там уже развевается украинский флаг.

Также в День Независимости домой из российского плена вернулись военные и гражданские украинцы. Среди них — бойцы ВСУ, которые находились в плену еще с 2022 года, а также задержанные российскими оккупантами украинские журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш.

В частности, освобожденный журналист УНИАН Дмитрий Хилюк уже пообщался с коллегами. Россияне захватили его в марте 2022 года, и, по словам украинца, едва ли не самым тяжелым в российском плену было полное отсутствие информации. Пленные обычно не знали даже, который час.

Ранее Фокус писал, что из российского плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. В плену он находился более трех лет — россияне похитили его в апреле 2022 года.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень позитивные новости с Донбасса". Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве он отметил, что украинские Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. Эту информацию подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.