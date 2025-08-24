"Хорошие сюрпризы для русских", — Зеленский анонсировал "очень позитивные" новости с Донбасса

Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Силы обороны Украины имеют положительные новости на Донбассе. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский, которую транслировало "Суспільне".

В своей речи украинский президент поблагодарил Канаду за поддержку и сообщил, что большая часть средств, которые Украине выделило правительство Канады, пойдёт на закупку дронов. Также он сказал, что Канада готова присоединиться к программе PURL (закупки оружия США для Украины за средства союзников) и выделить $500 млн.

Президент добавил, что для украинцев также есть приятные новости с Донбасса.

"И сейчас, в этот День Независимости, я отдельно хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских, я думаю, что главком сообщит позже все детали", — сказал Зеленский.

Между тем главком ВСУ Александр Сырский впоследствии сообщил, что Силы обороны Украины в Донецкой области освободили от россиян 3 населенных пункта.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку", — проинформировал Александр Сырский.

Также Третий армейский корпус сообщил, что освободил Михайловку в Донецкой области, но потом пост был удален из телеграмм-канала.

На торжествах ко Дню Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни, который прибыл с визитом в Киев, сообщил, что в сентябре 2025 года Украина получит от Канады бронетехнику, боеприпасы и дроны на более чем 1 миллиард долларов. Канада будет помогать Украине против кибератак и предоставлять "десятки миллионов" на экстренную медицинскую помощь, обустройство бомбоубежищ, а также на усиление местной демократии