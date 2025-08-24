"Хороші сюрпризи для руських", - Зеленський анонсував "дуже позитивні" новини з Донбасу

Сили оборони успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Сили оборони України мають позитивні новини на Донбачі. Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський, яку транслювало "Суспільне".

У своїй промові українский президент подякував Канаді за підтримку і повідомив, що більша частина коштів, які Україні виділив уряд Канади, піде на закупівлю дронів. Також він сказав, що Канада готова приєднатись до програми PURL(закупівлі зброї США для України за кошти союзників) та виділити $500 млн.

Президент додав, що для українців також є приємні новини з Донбасу.

"І зараз, в цей День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для руських, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі", — сказав Зеленський.

Між тим головком ЗСУ Олександр Сирський згодом повідомив, що Сили оборони України на Донеччині звільнили від росіян 3 населені пункти.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", — проінформував Олександр Сирський.

Також Третій арміський корпус повідомив, що звільнив Михайлівку на Донеччині, але потім пост було видалено з телеграм-каналу.

На урочистостях до Дня Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який прибув з візитом до Києва, повідомив, що у вересні 2025 року Україна отримає від Канади бронетехніку, боєприпаси та дрони на понад 1 мільярд доларів. Канада допомагатиме Україні проти кібератак і надаватиме "десятки мільйонів" на екстрену медичну допомогу, облаштування бомбосховищ, а також на посилення місцевої демократії