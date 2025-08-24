Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів

Канада допомагатиме Україні проти кібератак і надаватиме "десятки мільйонів" на екстрену медичну допомогу, облаштування бомбосховищ, а також на посилення місцевої демократії, сказав на урочистостях прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

У вересні 2025 року Україна отримає від Канади бронетехніку, боєприпаси та дрони на понад 1 мільярд доларів. Про це на урочистостях до Дня Незалежності України повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який прибув з візитом до Києва.

"Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", — сказав Карні.

Також, за його словами, Канада допомагатиме Україні проти кібератак і надаватиме "десятки мільйонів" на екстрену медичну допомогу, облаштування бомбосховищ, а також на посилення місцевої демократії.

"Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити негайне і безумовне повернення українських дітей", — заявив Карні.

Президент Володимир Зеленський, вітаючи українців зі святом Днем Незалежності наголосив, що ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.

