День Незалежності України: "Ланцюг єдності", куди піти у Києві, Львові, Ужгороді й Харкові

24 серпня українці традиційно святкуватимуть День Незалежності, вдягаючи вишиванки та співаючи гімн. Окрім того, у низці міст проходитимуть тематичні концерти, виставки й навіть спортивні ініціативи, а громадяни за кордоном виходитимуть на вулиці задля утворення "ланцюга єдності".

Related video

Вже у цю неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме 34-та річниця Дня Незалежності. Фокус розібрався, які плануються події у Києві, Львові, Ужгороді й Харкові.

День Незалежності 2025: історія й традиції

Дата цього державного свята пов’язана з тим, що 24 серпня 1991 року була ухвалена постанова про проголошення незалежності України. Того дня стався "серпневий пунч" — спроба повернення колишнього державного ладу, тому Верховна рада УРСР скликала надзвичайне позачергове засідання. Згодом, 1 грудня, Акт проголошення незалежності України підтримав народ на всеукраїнському референдумі, але датою утворення країни вважають дату ухвалення його парламентом. Першою українську суверенність визнала сусідня держава Польща.

Через повномасштабну війну в Україні тимчасово відмовились від масштабних урочистих святкувань, які проводили раніше. Проте українці, як і в попередні роки, 24 серпня вдягають свої вишиванки та влаштовуються застілля. У цей день заведено виконувати державний гімн.

Події у Києві до Дня Незалежності України

Зранку 24 серпня в Урбан-парку на ВДНГ почнеться "Забіг у вишиванках". Онлайн-реєстрація відбувається по 22 серпня, але потім можна буде долучитись під час видачі стартових пакетів. Учасники зможуть обрати дистанцію — 5, 10 або 21 кілометр, також можна буде долучитись до скандинавської ходьби або дитячих забігів. Для військових участь безплатна, для інших коштує 1400 гривень. Деталі та реєстрація — за посиланням.

У "Факти ICTV" повідомили, що у Музеї книги і друкарства України за адресою вул. Лаврська, 9 буде день відкритих дверей. Відвідувачі зможуть безплатно подивитись на перші українські друковані видання, історичні друкарські верстати та рідкісні предмети книжкової культури.

У Мистецькому арсеналі за 150 гривень з однієї людини можна буде відвідати документально-містичну виставку "Херсон. Степ тримає", присвячену Херсонській області до повномасштабного вторгнення російських військ. У Музеї шістдесятництва за адресою вул. Олеся Гончара, 33 проходитиме виставка воєнного часу "Український Донбас", присвячена культурній спадщині зруйнованих ворогом міст Донецької і Луганської областей.

Поціновувачам концертів просто неба теж є куди сходити:

на терасі River Mall зіграє українські пісні симфонічний оркестр GosOrchestra, цю ж програму можна буде послухати на даху Gulliver;

у В’ЯВА за адресою проспект Глушкова, 1 проходитиме особливий концерт до державного свята гурту KARNA.

Також у Національній філармонії України відбуватиметься концерт гурту Хорея Козацька, а у Caribbean Club — живий концерт гурту Мова.

День Незалежності 2025: які події будуть в інших містах

Як проінформували у виданні Varosh, в Ужгороді 24 серпня:

о 06:00 поблизу Кафедрального собору відбудеться традиційна акція "Молитва за Україну";

об 11:00 почнеться Божественна літургія в музейній Шелестівській церкві;

о 12:00 на набережній Незалежності почнеться Відкритий кубок міста та Закарпатської області з функціональних та силових видів спорту, у змаганнях братимуть участь військові, ветерани й особи з інвалідністю;

на площі Поштовій о 16:00 почнеться благодійний велозаїзд, розігруватимуть новий велосипед;

перед обласною філармонією, на площі Фенцика, о 18:00 почнеться благодійний концерт просто неба "З Днем Незалежності, Україно!";

у Закарпатському муздрамтеатрі виступатиме хор "Гомін".

Також низка тематичних подій відбудеться у Львові, як повідомили у медіа "Твоє місто":

об 11:00 почнеться Церемонія вшанування пам’яті на Личаківському кладовищі;

у Театрі імені Леся Курбаса з 18:00 проходитиме благодійний концерт-дійство "Пісні українського лісу";

у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика о 17:00 буде початок концерту "Непереможні" Національного хорової капели "Дударик";

на Віллі Грушевського проходитиме концерт "Тарас Петриненко та Тетяна Горобець. До Дня Незалежності";

з 11:00 у Митрополичих садах виконуватиме пісні з золотого фонду української естради Василь Зінкевич, концерт називається "Моя Україна".

У Харкові масові заходи до Дня Незалежності з міркувань безпеки будуть проходити у метро — під землею. Відомо, що 22-23 серпня з нагоди Дня міста відбуватимуть концерти на станціях "Вокзальна", "Ярослава Мудрого", "Перемога" та "Імені О.С. Масельського". Повний графік — за посиланням. Розклад на 24 серпня поки невідомий.

День Незалежності 2025: "Ланцюг єдності"

24 серпня о 19:00 проходитиме акція "Ланцюг єдності". Ініціатива полягає у тому, щоб українці за кордоном вийшли на центральні вулиці міст за межами батьківщини й утворили ланцюг як символ єдності народу. Кількість учасників вже перевищує 34 тисячі осіб.

Яка буде погода на День Незалежності України

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла УНІАН, що у Києві буде прохолодно, але сухо. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від 20 до 25 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що у більшості регіонів 24 серпня буде сонячно й помірно тепло. Дощі очікуються лише у західних областях.

Нагадаємо, 22 серпня після серпневої спеки Україну накриє негода. У низці регіонів оголосили I рівень небезпечності через ймовірні грози, град і шквали.

21 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13273 "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу". Таким чином в Україні встановили порядок перейменувань, демонтажу символіки й увічнення історичних подій.