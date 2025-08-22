День Независимости Украины: "Цепь единства", куда пойти в Киеве, Львове, Ужгороде и Харькове

24 августа украинцы традиционно будут праздновать День Независимости, надевая вышиванки и распевая гимн. Кроме того, в ряде городов будут проходить тематические концерты, выставки и даже спортивные инициативы, а граждане за рубежом будут выходить на улицы для образования "цепи единства".

Уже в это воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать 34-ю годовщину Дня Независимости. Фокус разобрался, какие планируются события в Киеве, Львове, Ужгороде и Харькове.

День Независимости 2025: история и традиции

Дата этого государственного праздника связана с тем, что 24 августа 1991 года было принято постановление о провозглашении независимости Украины. В тот день произошел "августовский пунч" — попытка возвращения прежнего государственного строя, поэтому Верховная Рада УССР созвала чрезвычайное внеочередное заседание. Впоследствии, 1 декабря, Акт провозглашения независимости Украины поддержал народ на всеукраинском референдуме, но датой образования страны считают дату принятия его парламентом. Первым украинскую суверенность признало соседнее государство Польша.

Из-за полномасштабной войны в Украине временно отказались от масштабных торжественных празднований, которые проводили раньше. Однако украинцы, как и в предыдущие годы, 24 августа надевают свои вышиванки и устраиваются застолья. В этот день принято исполнять государственный гимн.

События в Киеве ко Дню Независимости Украины

Утром 24 августа в Урбан-парке на ВДНХ начнется "Забег в вышиванках". Онлайн-регистрация происходит по 22 августа, но потом можно будет присоединиться во время выдачи стартовых пакетов. Участники смогут выбрать дистанцию — 5, 10 или 21 километр, также можно будет приобщиться к скандинавской ходьбе или детским забегам. Для военных участие бесплатное, для других стоит 1400 гривен. Детали и регистрация — по ссылке.

В "Факты ICTV" сообщили, что в Музее книги и книгопечатания Украины по адресу ул. Лаврская, 9 будет день открытых дверей. Посетители смогут бесплатно посмотреть на первые украинские печатные издания, исторические печатные станки и редкие предметы книжной культуры.

В Мистецькому арсеналі за 150 гривен с одного человека можно будет посетить документально-мистическую выставку "Херсон. Степь держит", посвященную Херсонской области до полномасштабного вторжения российских войск. В Музее шестидесятничества по адресу ул. Олеся Гончара, 33 будет проходить выставка военного времени "Украинский Донбасс", посвященная культурному наследию разрушенных врагом городов Донецкой и Луганской областей.

Любителям концертов под открытым небом тоже есть куда сходить:

на террасе River Mall сыграет украинские песни симфонический оркестр GosOrchestra, эту же программу можно будет послушать на крыше Gulliver;

в В'ЯВА по адресу проспект Глушкова, 1 будет проходить особый концерт к государственному празднику группы KARNA.

Также в Национальной филармонии Украины будет проходить концерт группы Хорея Козацька

, а в Caribbean Club — живой концерт группы Мова.

День Независимости 2025: какие события будут в других городах

Как проинформировали в издании Varosh, в Ужгороде 24 августа:

в 06:00 возле Кафедрального собора состоится традиционная акция "Молитва за Украину";

в 11:00 начнется Божественная литургия в музейной Шелестовской церкви;

в 12:00 на набережной Независимости начнется Открытый кубок города и Закарпатской области по функциональным и силовым видам спорта, в соревнованиях примут участие военные, ветераны и лица с инвалидностью;

на площади Почтовой в 16:00 начнется благотворительный велозаезд, будут разыгрывать новый велосипед;

перед областной филармонией, на площади Фенцика, в 18:00 начнется благотворительный концерт под открытым небом "С Днем Независимости, Украина!";

в Закарпатском муздрамтеатре будет выступать хор "Гомін".

Также ряд тематических событий состоится во Львове, как сообщили в медиа "Твой город":

в 11:00 начнется Церемония почтения памяти на Лычаковском кладбище;

в Театре имени Леся Курбаса с 18:00 будет проходить благотворительный концерт-действо "Песни украинского леса";

во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика в 17:00 будет начало концерта "Непобедимые" Национальной хоровой капеллы "Дударик";

на Вилле Грушевского будет проходить концерт "Тарас Петриненко и Татьяна Горобец. Ко Дню Независимости";

с 11:00 в Митрополичьих садах будет исполнять песни из золотого фонда украинской эстрады Василий Зинкевич, концерт называется "Моя Украина".

В Харькове массовые мероприятия ко Дню Независимости из соображений безопасности будут проходить в метро — под землей. Известно, что 22-23 августа по случаю Дня города будут проходить концерты на станциях "Вокзальная", "Ярослава Мудрого", "Победа" и "Имени А.С. Масельского". Полный график — по ссылке. Расписание на 24 августа пока не известно.

День Независимости 2025: "Цепь единства"

24 августа в 19:00 будет проходить акция "Цепь единства". Инициатива заключается в том, чтобы украинцы за рубежом вышли на центральные улицы городов за пределами родины и образовали цепь как символ единства народа. Количество участников уже превышает 34 тысячи человек.

Какая будет погода на День Независимости Украины

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала УНИАН, что в Киеве будет прохладно, но сухо. Столбики термометров будут фиксировать от 20 до 25 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что в большинстве регионов 24 августа будет солнечно и умеренно тепло. Дожди ожидаются только в западных областях.

