Циклон из Средиземноморья: какая будет погода в Украине на выходных, — прогноз Наталии Диденко

Активный циклон из стран Средиземноморья 22 августа принесет в Украину грозы, сильные ливни и шквальный ветер. На юго-востоке будет жаркая погода, местами до +34 градусов.

Сухая и жаркая погода сохранится на востоке и юге Украины, в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-западный, но временами порывистый. Температура воздуха днем будет отличаться: в западных регионах от +17 до +21 градусов, на севере +21…+24, на востоке +30…+34, а на юге — от +29 до +32 градусов.

В День Независимости ожидается солнечная и теплая погода

В центральной части Украины ожидается +29…+32, в Винницкой области около +25 градусов. В Киеве в пятницу прогнозируют дождь, грозу и понижение температуры воздуха до +22 градусов, отмечает Диденко.

На День Независимости 24 августа в большинстве областей Украины ожидается солнечная и умеренно теплая погода местами до +26 градусов. Лишь в западных областях пройдут дожди, а ночью и утром температура будет на уровне +8…+12 градусов.

В Украину пришел антициклона Kyra

"Характерная синоптическая деталь 24 августа — сильный ветер северо-западного происхождения. Завтра берите зонтики, кто будет в зоне циклона", — порекомендовала специалист.

"Укргидрометцентр" прогнозирует 22 августа кратковременные дожди и грозы на западе, севере и в центре. Солнечно и сухо будет лишь на юго-востоке и в Крыму.

Наиболее низкий температурный предел ожидается ночью в Волынской, Ровенской, Черновицкой областях — до +13 градусов.

Кратковременные дожди и грозы возможны на западе, севере и в центре

Напомним, на этой неделе ожидался приход в Украину антициклона Kyra, благодаря которому установится сухая и солнечная погода в большинстве регионов.

Штормовое предупреждение 17 августа объявляли в 15 регионах Украины и в Киеве. В этот день ожидали грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду.