В Украину движется новый антициклон: Диденко спрогнозировала погоду на текущей неделе

В начале неделе в ряде областей Украины пройдут дожди, но ближе ко Дню Независимости 24 августа установится солнечная погода.

Антициклон Kyra движется в Украину, он обусловит сухую и солнечную погоду в большинстве областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня 18 августа в западных областях будет в пределах +20…+24 градусов, на севере — от +22 о +26, в центральной части +24…+27 (в Винницкой области от +20 до +22), на востоке +25…+27, а в южной части — до +30 градусов.

В Киеве ожидается сухая малооблачная погода, температура воздуха прогреется до +25 градусов. В середине недели станет жарче, ко Дню флага 23 августа могут пройти грозовые дожди и начнется понижение температуры. Однако на востоке будет жаркая погода.

На День Независимости в Украине 24 августа погода выровняется, зноя сильного не будет. Ожидается солнечная погода и комфортная температура воздуха, отмечает Диденко.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине на неделе удивит контрастами. В понедельник ожидаются дожди на Прикарпатье, Буковине, в Винницкой области и на северо-востоке.

А в конце недели дожди с грозами накроют северные, центральные, часть восточных и южных областей. В воскресенье ожидается устойчивая прохлада по всей стране.

Напомним, метеоролог Наталья Голеня озвучивала прогноз погоды в Украине до конца лета. Сильная жара на Закарпатье ожидается с 15 до 20 августа.

Климатологи ранее предупредили об отсутствии зим в Украине в будущем. Весна в большинстве регионов может наступить уже в феврале.