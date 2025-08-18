В Україну рухається новий антициклон: Діденко спрогнозувала погоду на поточному тижні

На початку тижня в низці областей України пройдуть дощі, але ближче до Дня Незалежності 24 серпня встановиться сонячна погода.

Антициклон Kyra рухається в Україну, він зумовить суху та сонячну погоду в більшості областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря протягом дня 18 серпня в західних областях буде в межах +20...+24 градусів, на півночі — від +22 до +26, у центральній частині +24...+27 (у Вінницькій області від +20 до +22), на сході +25...+27, а в південній частині — до +30 градусів.

У Києві очікується суха малохмарна погода, температура повітря прогріється до +25 градусів. У середині тижня стане спекотніше, до Дня прапора 23 серпня можуть пройти грозові дощі й почнеться зниження температури. Однак на сході буде спекотна погода.

На День Незалежності в Україні 24 серпня погода вирівняється, спеки сильної не буде. Очікується сонячна погода та комфортна температура повітря, зазначає Діденко.

Синоптик Ігор Кибальчич повідомляв, що погода в Україні на тижні здивує контрастами. У понеділок очікуються дощі на Прикарпатті, Буковині, у Вінницькій області та на північному сході.

А наприкінці тижня дощі з грозами накриють північні, центральні, частину східних і південних областей. У неділю очікується стійка прохолода по всій країні.

Нагадаємо, метеорологиня Наталія Голеня озвучувала прогноз погоди в Україні до кінця літа. Сильна спека на Закарпатті очікується з 15 до 20 серпня.

Кліматологи раніше попередили про відсутність зим в Україні в майбутньому. Весна в більшості регіонів може настати вже в лютому.