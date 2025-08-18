От +38 до +7: погода на неделе удивит украинцев резкими перепадами

Погода в Украине в ближайшие семь дней будет удивлять контрастами. Если в южных и восточных регионах воздух будет раскаляться до +35, то в западные и северные области придет дождливая прохладная погода, которая к воскресенью распространится на всю территорию страны.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что атмосферные фронты и гребни высокого давления принесут в Украину погодные контрасты. Также из-за колебаний атмосферного давления украинцев могут донимать порывы ветра.

Жарче всего по прогнозу погоды на неделю станет в юго-восточной части страны, а на запад и север через несколько дней придет свежая воздушная масса с северной части Европы, что принесет прохладу.

Погода на неделю с 18 по 24 августа

В понедельник ожидаются дожди, местами с грозами, на Прикарпатье, Буковине и в Винницкой области, а также в северо-восточных регионах. Ветер в Одесской области и на востоке может ускоряться до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+18, а с восходом солнца в основном будет прогреваться до +21...+27, а в Крыму, Приазовье и на Донбассе — до +30...+35.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 18 августа Фото: скриншот

Вторник прогнозируется малооблачный, без осадков, +8...+14 ночью и +22...+27 днем, а на юге +13...+18 в ночное время и +26...+31 в дневное.

Проноз погоды от "Укргидрометцентра" на 19 августа Фото: скриншот

В среду погода в Украине будет оставаться устойчивой. Ночью термометр будет показывать +12...+18, под солнцем — около +26...+31, а на крайнем юге возможны +33.

Проноз погоды от "Укргидрометцентра" на 20 августа Фото: скриншот

Четверг по прогнозу погоды на неделю от Игоря Кибальчича также выдастся преимущественно сухим, дождь с грозой, местами с ливнями и шквалами, вероятен только в западной части. В Одесской области снова возможны порывы ветра до 15-17 м/с. В ночное время ожидается температура +13...+19, в дневное +28...+33. В центре и в южных областях местами будет прогреваться до +36, а в западных — похолодает до +23.

Проноз погоды от "Укргидрометцентра" на 21 августа Фото: скриншот

Пятница под влиянием фронтального раздела принесет погодные контрасты. На западе и севере будет преобладать облачность и прохлада с дождями, а на остальной территории будет жарко и сухо. Ночью столбик термометра будет опускаться на уровень +13...+18, днем прогнозируется +18...+23. В центре, на юге и востоке в ночное время температура будет колебаться в пределах +16...+21, днем будет подниматься до +33...+38.

Проноз погоды от "Укргидрометцентра" на 22 августа Фото: скриншот

Погода на неделю: на выходные придет прохлада

В субботу дожди с грозами накроют северные, центральные, а также местами восточные и южные области. На юге возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Ночь станет прохладнее — прогнозируется около +7...+12 на западе и севере и +13...+19 на остальной территории. Днем могут быть температурные контрасты от +19...+24 до +30...+36 на крайнем востоке и в Приазовье.

В воскресенье устойчивая прохлада установится по всей стране. По прогнозу на неделю от синоптика, под влиянием антициклона осадков не предвидится. Ночная температура составит +8...+13, дневная +21...+26.

Напомним, метеоролог Наталья Голеня рассказывала, спадет ли жара в Украине до конца лета. Она спрогнозировала вторжение в страну прохладного воздуха в последнюю декаду месяца.

Украинский климатолог Светлана Краковская в интервью ведущему Алексею Суханову предупреждала, что украинцев ждут существенные изменения климата. По ее словам, к середине века лето в Украине будет длиться не менее 180 дней, а весна будет наступать уже в феврале.