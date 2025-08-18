Від +38 до +7: погода на тижні здивує українців різкими перепадами

Погода в Україні в найближчі сім днів дивуватиме контрастами. Якщо у південних і східних регіонах повітря розжарюватиметься до +35, то до західних і північних областей прийде дощова прохолодна погода, яка до неділі пошириться на всю територію країни.

Related video

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що атмосферні фронти та гребені високого тиску принесуть до України погодні контрасти. Також через коливання атмосферного тиску українцям можуть дошкуляти пориви вітру.

Найспекотніше за прогнозом погоди на тиждень стане в південно-східній частині країни, а на захід і півночі за кілька днів прийде свіжа повітряна маса з північної частини Європи, що принесе прохолоду.

Погода на тиждень з 18 по 24 серпня

У понеділок очікуються дощі, місцями з грозами, на Прикарпатті, Буковині та у Вінницькій області, а також у північно-східних регіонах. Вітер на Одещині та сході може пришвидшуватися до 15-17 м/с. Вночі температура повітря становитиме +8…+18, а зі сходом сонця здебільшого прогріватиметься до +21…+27, а в Криму, Приазов'ї та на Донбасі — до +30…+35.

Проноз погоди від "Укргідрометцентра" на 18 серпня Фото: скриншот

Вівторок прогнозується малохмарний, без опадів, +8…+14 вночі та +22…+27 вдень, а на півдні +13…+18 в нічний час і +26…+31 у денний.

Проноз погоди від "Укргідрометцентра" на 19 серпня Фото: скриншот

В середу погода в Україні лишатиметься стійкою. Вночі термометр показуватиме +12…+18, під сонцем — близько +26…+31, а на крайньому півдні можливі +33.

Проноз погоди від "Укргідрометцентра" на 20 серпня Фото: скриншот

Четвер за прогнозом погоди на тиждень від Ігоря Кібальчича також видасться переважно сухим, дощ із грозою, місцями зі зливами та шквалами, ймовірний лише у західній частині. На Одещині знову можливі пориви вітру до 15-17 м/с. В нічний час очікується температура +13…+19, в денний +28…+33. В центрі та в південних областях місцями прогріватиметься до +36, а в західних — похолодає до +23.

Проноз погоди від "Укргідрометцентра" на 21 серпня Фото: скриншот

П'ятниця під впливом фронтального розділу принесе погодні контрасти. На заході та півночі переважатиме хмарність і прохолода з дощами, а на решті території буде спекотно та сухо. Вночі стовпчик термомера опускатимуться на рівень +13…+18, вдень прогнозується +18…+23. В центрі, на півдні та сході в нічний час температура коливатиметься в межах +16…+21, вдень підійматиметься до +33…+38.

Проноз погоди від "Укргідрометцентра" на 22 серпня Фото: скриншот

Погода на тиждень: на вихідні прийде прохолода

В суботу дощі з грозами накриють північні, центральні, а також місцями східні та південні області. На півдні можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Ніч стане прохолоднішою — прогнозується близько +7…+12 на заході й півночі та +13…+19 на решті території. Вдень можуть бути температурні контрасти від +19…+24 до +30…+36 на крайньому сході та у Приазов'ї.

В неділю стійка прохолода встановиться по всій країні. За прогнозом на тиждень від синоптика, під впливом антициклону опадів не передбачається. Нічна температура становитиме +8…+13, денна +21…+26.

Нагадаємо, метеорологиня Наталія Голеня розповідала, чи спаде спека в Україні до кінця літа. Вона спрогнозувала вторгнення до країни прохолодного повітря в останню декаду місяця.

Українська кліматологиня Світлана Краковська в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову попереджала, що на українців чекають суттєві зміни клімату. За її словами, до середини століття літо в Україні триватиме не менше за 180 днів, а весна наступатиме вже в лютому.