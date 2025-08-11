Весна в лютому і до 180 днів літа: на українців чекають суттєві зміни клімату (відео)

За прогнозами кліматологів, до середини XXI сторіччя літо на більшості території України триватиме понад 150 днів на рік, подекуди — до 180. При цьому за найжорсткішими прогнозами частина Одеської області може "опустелитися".

Українська кліматологиня, учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату та членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову, опублікованому на YouTube-каналі "Говорить Суханов", що подальша зміна клімату може відбуватися за більш жорстким і більш м'яким сценарієм. Все залежатиме від того, як людство буде вести свою господарську діяльність, які джерела енергії використовувати та наскільки багато викидати парникових газів.

Кліматологиня Світлана Краковська розповіла, яким буде клімат в Україні в найближчі десятиліття. На відео з 3:56.

Фахівчиня розповіла, що в майбутньому у південних регіонах прогнозується підвищення середньодобової температури орієнтовно на 2 градуси: до +28…+30 і вище. В Дніпропетровській і Харківський області до середини століття влітку в середньому за добу очікується 24-26 градусів тепла, в західних областях — 18-20 градусів. У Карпатах можливі +12…+14, проте для високогірного клімату це досить високий середньодобовий показник.

Літо в Україні подовжиться: сухий клімат дістанеться Києва

За прогнозами кліматологів, до 2040 року більше опадів фіксуватиметься у Львівській області та Карпатах, а Крим, Одеська, Миколаївська, Донецька області страждатимуть від посух. Краковська зазначила, що сухість клімати "добиватиме" навіть до Київщини. За жорсткішим прогнозом на півдні Одеської області може відбутися "опустелювання".

За словами фахівчині, зміни клімату вже можна помітити за екстремальними погодними явищами в Україні, як-то град "розміром з яйце", паводки, смерчі, масштабні пожежі та шквальні вітри.

Краковська також навела дані щодо середньодобової температури за рік у Києві та прогнози на найближчі десятиліття. Якщо в період з 1991 до 2020 років в середньому за рік добова температура в столиці становила +8,1 градуса, то з 2021 до 2040 року кліматологи передбачають її підвищення до +9 градусів. При Цьому в січі середньодобова температура наблизиться до 0 градусів. Влітку ж максимальна середньодобова температура у Києві "за м'якого сценарію" становитиме +26 замість сьогоднішніх +25, а за найгіршого — може зрости ще на кілька градусів.

Якою буде зима в Україні

За "хорошим" сценарієм у 2040 році вегетаційний період (тобто весна) у більшості українських регіонів наступатиме на 50-й день року — орієнтовно в лютому. При цьому в Криму та Одеській області, за даними кліматологів, зими фактично не буде взагалі — весна наступатиме на 20-й день, наприкінці січня.

Кліматологиня ствердно відповіла на зауваження Олексія Суханова, що з зимою українці у майбутньому мають попрощатися.

Нагадаємо, в Туреччині 26 липня зафіксували рекордну температуру для Європи. Повітря прогрілося до +50 градусів, і синоптики попередили, що температура триматиметься вище норми й надалі.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в опублікованому 15 червня інтерв'ю, яким регіонам України може загрожувати затоплення через танення льодовиків. За її словами, під загрозою регіони на півдні України.