Україні може загрожувати затоплення через танення льодовиків: які регіони в зоні ризику (фото)

Глобальне потепління і прискорене танення полярних льодів несуть загрозу не тільки країнам з океанічним узбережжям, а й Україні.

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До кінця століття рівень океану може піднятися на 82 см, що ставить під загрозу прибережні райони півдня України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.

За її словами, потепління в полярних регіонах може досягти +10°C, що призведе до подвоєння тривалості полярного літа — з 90 до 180 днів. Це призведе до масштабного танення льоду, що, своєю чергою, порушить солоно-температурний баланс океанічних вод і послабить течії, які обігрівають Європу.

Як це позначиться на Україні

Попри відсутність виходу до океану, Україна тісно пов'язана з глобальною гідросистемою через Чорне море. Підйом рівня води може спровокувати затоплення міста Вилкове, ерозію берегової лінії в Одеській області та інших південних регіонах.

"Дуже багато регіонів на півдні України можуть бути втрачені через розмивання берегової лінії", — підкреслює Балабух.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух Фото: НАН Украины

Також зміни клімату призведуть до більш екстремальних погодних явищ: заморозків у травні, тривалих періодів спеки, повернення пилових бур і теплового стресу, особливо в південних областях.

Потрібні термінові заходи адаптації

На думку Віри Балабах, якщо не скоротити викиди парникових газів, наслідки посилюватимуться. Загроза стане не гіпотетичною, а реальною — і вимагатиме термінових заходів щодо захисту прибережних територій та інфраструктури.

Водночас кліматичні зміни відкривають і нові аграрні можливості: подовжений теплий період дасть змогу Україні вирощувати більше сільгоспкультур, включно з теплолюбними, і збирати до трьох урожаїв на рік. Однак з урахуванням дефіциту вологи необхідна модернізація систем зрошення.

Раніше Фокус повідомляв, що названо дату, коли Земля переступить черговий кліматичний рубіж. Організація Об'єднаних Націй щойно попередила, що з імовірністю 70% середнє потепління з 2025 до 2029 року перевищить міжнародний орієнтир у 1,5 градуса за Цельсієм. Очікується, що Земля так і залишиться на історичному рівні потепління.

Також стало відомо, що Земля вперше в історії подолала небезпечну межу: вчені називають 2024 рік символічним.