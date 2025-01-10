Земля вперше в історії подолала небезпечну межу: вчені називають 2024 рік символічним (фото)

Дослідники вважають, що торік наша планета вкотре на крок наблизилася до потепління більш ніж на 1,5°C.

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Десятиліттями вчені попереджають про наслідки кліматичної кризи й наполягають на необхідності виконання пунктів Монреальського договору для стримування зміни клімату Землі. Попри обіцянки світових лідерів зробити все для стримування потепління планети, на думку вчених, торік Земля ще на крок наблизилася до потепління на понад 1,5°C, пише BBC.

Про це заявили дослідники з Європейської кліматичної служби Copernicus, яка є одним з основних світових постачальників даних. Учені заявили, що 2024 рік став першим календарним роком за всю історію спостережень, який подолав символічний поріг, а також став найспекотнішим.

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Важливо розуміти, що цей показник зовсім не означає, що міжнародний цільовий показник у 1,5°C було порушено. Річ у тім, що цей показник належить до довгострокового середнього показника за десятиліття. Однак учені попереджають, що це наближає нас до переломного моменту, оскільки викиди через використання викопного палива неухильно продовжують нагрівати планету.

Нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав торішню серію температурних рекордів "кліматичним збоєм". Він також закликав світову спільноту зійти з цього шляху, причому вже зараз — у людства просто немає часу на розгойдування.

Минулого року Земля вперше подолала позначку в 1,5°C Фото: засуха

За даними Copernicus, середні світові температури 2024 року були приблизно на 1,6 °C вищими за доіндустріальний період — період часу в історії людства, коли люди ще не почали спалювати великі обсяги викопного палива. У результаті температура планети перевищила тепловий рекорд 2023 року лише на 0,1 °C, фактично зробивши останні 10 років в історії Землі найспекотнішими за всю історію спостережень.

Дослідники вже заявили, що торішня спека здебільшого була зумовлена антропогенними викидами газів, що зігрівають планету, зокрема й вуглекислого газу. Ба більше, спостереження показують, що рівні цих викидів усе ще залишаються рекордно високими. Природні погодні умови, як-от Ель-Ніньйо, коли поверхневі води у східній тропічній частині Тихого океану стають незвично теплими, зіграли меншу роль.

Графіка, що показує, як світ нагрівався протягом десятиліть Фото: засуха

Експерти також нагадали, що ризики, пов'язані зі зміною клімату, зокрема хвилі тепла, підвищення рівня моря і втрата дикої природи, будуть значно вищими, якщо планета подолає позначку у 2°C потепління. Водночас дослідження показують, що світ дедалі ближче підходить до подолання бар'єра в 1,5°C і ніхто не береться припустити, коли саме ми подолаємо цей бар'єр.

За словами Майлза Аллена з фізичного факультету Оксфордського університету, поточна траєкторія нагрівання планети, імовірно, призведе до того, що світ подолає позначку в 1,5°C довгострокового потепління вже на початку 2030-х років. Фактично, ця подія матиме політичне значення, але все ще не означатиме, що гра закінчена для кліматичних дій.

За словами кліматолога з дослідницької групи Berkeley Earth Зіка Хаусфатера, по суті, потепління на кожну десяту градуса має значення, а кліматичні наслідки ставатимуть гіршими з кожним разом. Навіть частки градуса глобального потепління можуть призвести до частіших та інтенсивніших екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла та сильні зливи.

Раніше Фокус писав про те, що супутники показують, як лісові пожежі в Каліфорнії виходять з-під контролю.