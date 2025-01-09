Земля палає: супутники показують, як лісові пожежі в Каліфорнії виходять з-під контролю (відео)

Смертоносна лісова пожежа продовжує вирувати в деяких частинах Лос-Анджелеса, вчені спостерігають за регіоном, охопленим вогнем, і поширенням диму.

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У вівторок вранці, 7 січня, в Палісейд почалася лісова пожежа, яка всього за добу поширилася на 1214 гектарів. Десятки тисяч людей були змушені евакуюватися зі своїх будинків і підприємств. Місцева влада заявляє про те, що загроза зберігається через пориви вітру, а тому незабаром можуть бути видані додаткові розпорядження, пише Space.

Передбачається, що пожежу спричинили сильні вітри, вона охопила квартали Пасифік і Палісейд, розташовані на заході Лос-Анджелеса. Місцева влада також заявляє, що смертоносна пожежа все ще продовжує вирувати в деяких частинах Лос-Анджелеса в Південній Каліфорнії, а науковці спостерігають за поширенням вогню і диму, використовуючи супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

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Важливу інформацію про поширення пожежі надають лідерам громад, пожежникам і синоптикам із супутників, оснащених приладами, здатними безперервно фотографувати й відстежувати пожежу, а також спричинені нею димові шлейфи.

Для цього дослідники NOAA використовують два типи супутників, наявних у їхньому розпорядженні. Обидва вони працюють у тандемі, що дає змогу стежити за просуванням лісової пожежі:

геостаціонарний експлуатаційний супутник навколишнього середовища (GOES);

спільна полярна супутникова система (JPSS).

Дослідники зазначають, що обидва супутники оснащені інструментами наступного покоління для спостереження за нашою планетою, але є і різниця. У той час як JPSS обертається навколо Землі по полярній, не геосинхронній орбіті на висоті 824 кілометри над нами, супутники GOES обертаються над тією ж точкою на Землі, але на висоті 35 786 кілометрів.

У результаті вчені використовують різні фільтри та спектральні діапазони на приладах на борту обох супутників, що дає їм змогу створювати потужні зображення, які показують зростання і переміщення вогню і диму майже в реальному часі.

За допомогою покадрової зйомки дослідникам вдалося зафіксувати місце розташування пожежі, а також те, як вона збільшилася в розмірах та інтенсивності з плином часу. Також учені змогли простежити, куди вітри штовхають димовий шлейф — його рух було зафіксовано на відео.

За допомогою аналогічного приладу на борту другого супутника вченим також вдалося зробити знімок, виокремивши гарячі точки від пожежі та довжину димового шлейфу, що простягається над океаном. Дослідники зазначають, що ці інструменти є надзвичайно важливими, і без них пожежникам і прогнозистам довелося б покладатися лише на наземні звіти, які часом можуть бути недоступними або приходять із запізненням.

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